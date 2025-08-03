Morre jovem que teve cerca de 70% do corpo queimado em incêndio em Passo Fundo

Causa do incêndio é investigada. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O jovem que sofreu graves queimaduras durante incêndio, em Passo Fundo, morreu neste domingo (3) em decorrência dos ferimentos. José Rudel D’Ávila Pinto, de 24 anos, teve aproximadamente 70% do corpo queimado e estava internado no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) desde sábado (2), quando foi socorrido após fogo atingir o apartamento onde ele estava. A informação foi confirmada por amigos da vítima.

José morava em Vacaria, na serra gaúcha, e havia vindo a Passo Fundo para ajudar a namorada, que estava se mudando para o imóvel atingido pelo incêndio. Segundo amigos, o casal havia levado os pertences para o apartamento dias antes do incidente.

A vítima cursava Sistemas de Informação e trabalhava em uma oficina de carros, na área de peças e vendas, em Vacaria. Segundo relatos dos moradores do prédio, para fugir do apartamento, o homem desceu pelas escadas, com o corpo em chamas. Ele foi socorrido inicialmente pelos vizinhos, que usaram um extintor.

Até o momento, não há informações sobre o sepultamento de José Rudel.

Incêndio

Chamas começaram por volta das 16h18min de sábado. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O incêndio começou por volta das 16h18min de sábado (2), no 10º andar de um edifício na rua Capitão Araújo. Vizinhos relataram ter ouvido explosões antes das chamas se espalharem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi confinado ao apartamento e controlado com o sistema hidráulico da própria edificação.