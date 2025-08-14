Morre a professora Eva Pietrovski, aos 85 anos

Eva Pia Bernardi Pietrovski foi professora e diretora da Escola John Hogmann, em Frederico Westphalen. Eva Pia Bernardi Pietrovski / Arquivo Pessoal

Faleceu no dia 30 de julho, em Frederico Westphalen, no norte do RS, Eva Pia Bernardi Pietrovski. Ela tinha 85 anos e foi vítima de um mal súbito.

Natural do município de Vista Alegre, ela nasceu em 21 de março de 1940, filha de Victorio Bernardi e Hermínia Pagno Bernardi. Reconhecida por sua atuação incansável na educação e em projetos sociais, dona Eva, como era carinhosamente chamada, marcou gerações com seu trabalho e sua generosidade.

Professora e diretora da Escola John Hogmann, localizada na região central de Frederico Westphalen, Eva foi responsável por importantes iniciativas que transformaram o ambiente escolar. Criou o Círculo de Pais e Mestres, implementou a merenda escolar, disponibilizou material didático para crianças carentes, fundou a biblioteca escolar, a horta escolar e organizou o campinho de esportes.

Lecionou em diversas instituições da região, como o Instituto Estadual de Educação Madre Tereza de Seberi, a Escola Estadual Cardeal Roncalli e a Escola Estadual Sepé Tiaraju. A atuação dela ultrapassou os limites da sala de aula, alcançando também o campo da cultura e da assistência social.

Ela ainda foi uma das fundadoras do Sesc de Frederico Westphalen e do Sesc de Palmeira das Missões, além de ter sido a primeira presidente do Grupo Maturidade Ativa do Sesc. Atuou como colaboradora do Grupo dos Alcoólicos Anônimos e participou da organização de todos os grupos de terceira idade da cidade. Também foi responsável pela criação do Coral Integração, vinculado ao projeto musical Uriarte.

Dona Eva dedicou-se intensamente ao Centro Luminar de terapias, oferecendo sessões gratuitas de reiki e outras práticas terapêuticas. A atuação na Pastoral da Criança da diocese local também foi marcante, sempre pautada pelo acolhimento e pela solidariedade.

Enio Girardi, amigo próximo, afirma que "a passagem da dona Eva por esta vida representou uma grande bênção para todos". Já Fátima Marangon, parceira nas atividades de reiki, relembra:

— Viveu com um coração generoso e aberto ao mundo, com ideias inovadoras e à frente de seu tempo.