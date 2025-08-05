Geral

"Meu herói e braço direito": pai conta quem era o jovem que morreu após incêndio em Passo Fundo

José Rudel D’Ávila Pinto teve 70% do corpo queimado após explosão em apartamento, no fim de semana. Natural de Vacaria, estava ajudando na mudança da namorada que faria faculdade na cidade

Eduarda Costa

Repórter

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS