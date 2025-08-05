"Meu herói e braço direito": pai conta quem era o jovem que morreu após incêndio em Passo Fundo

Jovem havia sido soldado do Exército em Santiago, na Região Central. José Rudel D’Ávila Pinto / Arquivo Pessoal

O pai de José Rudel D’Ávila Pinto, 24 anos, ainda tenta assimilar a perda do filho. O jovem morreu no último domingo (3) após ter o corpo 70% queimado durante um incêndio em um apartamento no centro de Passo Fundo, no fim de semana.

Natural de Vacaria, o Rudel, como era conhecido, estava em férias em Passo Fundo para ajudar na mudança da namorada. Os dois namoravam há cerca de dois anos e a jovem começaria a cursar Medicina Veterinária em Passo Fundo na segunda-feira (4).

Leia Mais Relembre: Duas pessoas ficam feridas após incêndio em apartamento no centro de Passo Fundo

Conforme o pai, o funcionário público Paulo de Souza Pinto, este foi só um dos exemplos da doação que Rudel tinha pelos amigos e família:

— Ele era meu braço direito, meu parceiro. Foi meu herói. Aos seis anos, com o fim do meu casamento com a mãe dele, ele decidiu morar comigo e ficamos juntos até agora. Eu estou sem chão, vai ser muito difícil.

O jovem estava no último semestre do curso de Sistemas de Informação e trabalhava em uma oficina de carros, na área de peças e vendas, em Vacaria. Antes, havia sido soldado do Exército em Santiago, na região central do Estado, mas havia retornado a morar com o pai. No futuro, pretendia conciliar o gosto pela tecnologia com a paixão pelos carros.

— Ele era louco por carros, era um mecânico especial em Vacaria, tinha muito talento. Quero que ele fique lembrado por isso, pelos talentos e a forma que levava a vida — resume o pai.

Último contato com a família foi sobre a instalação de gás

O último contato entre Rudel e o pai foi no sábado à tarde. O jovem ligou para pedir ajuda para instalar o gás de cozinha, às 14h. O incêndio aconteceu por volta das 16h.

— Meu último contato com ele foi justamente sobre o gás. Eles (o casal) queriam fazer um brigadeiro, mas não havia instalação de gás. Eu orientei ele a não mexer e chamar um profissional para instalar, e aí eles resolveram sair passear em Passo Fundo. Foi na volta que tudo aconteceu.

Causa do incêndio é investigada. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Segundo relatos dos moradores do prédio, após a explosão o jovem tentou sair do apartamento pelas escadas, com o corpo em chamas. Vizinhos prestaram os primeiros socorros, utilizando um extintor.

O casal foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Rudel morreu no domingo, em decorrência dos ferimentos. A namorada, de 18 anos, foi transferida para o Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre. O estado de saúde dela é considerado grave.

O que se sabe da investigação