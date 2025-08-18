Mais da metade dos lares de Passo Fundo são liderados por mulheres; número supera média nacional

Dos 81.782 lares de Passo Fundo, 42.743 (52%) são de responsabilidade das mulheres. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A maioria (52%) dos lares de Passo Fundo, no norte do Estado, tem uma mulher como principal responsável. O número acompanha uma tendência nacional apontada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e evidencia uma virada social e econômica das mulheres nos últimos anos. Mas também expõe desafios persistentes: menores salários em comparação aos homens, sobrecarga de trabalho e a responsabilidade integral pelos filhos e pela casa.

Os dados do último Censo mostram que, dos 81.782 lares de Passo Fundo, 42.743 (52%) são de responsabilidade das mulheres. No Censo de 2010 eram 44% — ou 27 mil de um total de 61 mil domicílios particulares registrados. O número de Passo Fundo é maior que a média nacional, de 49% dos lares.

Entre os fatores por trás do crescimento está a ampliação do acesso ao mercado de trabalho e escolarização, garantia de direitos básicos e a autonomia da mulher escolher se quer ser mãe ou cuidar do lar, como aponta a psicóloga e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Marina Lazarotto:

— O aumento mostra a independência financeira das mulheres, que agora conseguem dar autonomia às suas vidas. Temos rompido estereótipos e há possibilidade de escolher ser mãe, ficar no lar ou qual lugar queremos ocupar. São vários acessos que agora temos nas nossas vidas, e isso é muito potente.

Refinando ainda mais esses dados, é possível perceber que a maioria das mulheres que lutam para dar conta das casas em Passo Fundo são mães solo (23%), seguido de famílias formadas por um casal com filhos em que a mulher é quem gerencia o lar (20%), e dos casais sem filhos (16%).

Quanto ao perfil dessas mulheres, a maioria (79%) são mulheres brancas, seguido de pardas (16,5%) e negras (3,7%).

“Quando se é mulher, não pode parar; a gente tem que se virar”

A realidade que aparece nas estatísticas se confirma nas histórias individuais. A diarista e costureira Marilei Vieira da Silva, 56 anos, é um dos casos. Mãe solo desde aos 17, ela precisou se reinventar para criar três filhas sozinha, trabalhando de vendedora, costureira e auxiliar de limpeza:

— A gente que é mãe solo não vê as filhas crescerem, somos guerreiras que batalham pelos filhos. Trabalhava o dia todo e a noite vendia roupas a domicílio, tudo para alimentá-las. Não pude contar com os pais, foram três relacionamentos e nenhum deu certo, envolvendo bebida e violência. Sempre fui eu por elas.

Hoje, a filha mais nova ainda mora com ela. A renda vem das limpezas e de alguns reparos de costura. Orgulhosa, Marilei comemora que todas as filhas, de 15, 35 e 40 anos, conseguiram crescer e se tornar independentes.

— Eu acho que apesar de tudo eu deixei um ensinamento para elas (as filhas). Todas deram certo e têm seus empregos, até a pequena, já fala em ser jovem aprendiz. Quando a gente é mulher, a gente não pode parar, tem que se virar. Eu ainda tenho muitas coisas que quero fazer: amo artesanatos, fuxico e costura, e assim vamos indo — brinca.

Efeito invisível atrás dos números

Maioria das mulheres que lutam para dar conta das casas em Passo Fundo são mães solo (23%) Porthus Junior / Agencia RBS

A chefia feminina nos lares é um reflexo das conquistas das mulheres e da capacidade de organização, mas também tem efeitos invisíveis. Mesmo assumindo a responsabilidade financeira, ainda é atribuído às mulheres outras funções importantes como a responsabilidade do cuidado da casa, dos filhos e de parentes que adoecem, levando à sobrecarga.

— A discussão da chefia do lar ainda não passa pelo “social”, ainda não podemos largar funções que nos foram dadas historicamente. Assumo minha independência financeira, mas os cuidados de quem adoece seguem sendo da mulher, assim como o cuidado dos filhos, manutenção da casa, amparo das pessoas que vivem ao redor. É uma linha muito tênue — analisa a psicóloga.

Entre as estratégias para enfrentar essa realidade, a especialista aponta a formação de políticas públicas de amparo para que as mulheres não cheguem a níveis de exaustão: