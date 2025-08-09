Justiça determina que BRF garanta privacidade de funcionários na troca de uniformes em Marau

A Justiça do Trabalho de Marau, no norte do Estado, concedeu uma liminar que obriga a companhia de alimento BRF S.A. a adaptar os vestiários para garantir a privacidade dos funcionários durante a troca de uniformes. A empresa afirma que ainda não foi notificada (leia a nota na íntegra ao final da reportagem).

A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT), que identificou violações sistemáticas ao direito à intimidade dos 2.915 funcionários das unidades de abate de aves e industrializados no município.

Durante uma inspeção realizada em março, o MPT, em parceria com a Secretaria de Inspeção do Trabalho e outros órgãos, constatou que os trabalhadores são obrigados a trocar de roupa em uma área comum, formando filas em trajes íntimos para receber os uniformes higienizados.

Situações constrangedoras também foram documentadas pelo MPT, como a exposição da condição médica de uma trabalhadora portadora de bolsa de colostomia e a dificuldade de outra funcionária em preservar a intimidade devido a cicatrizes cirúrgicas. Fotografias autorizadas pelos próprios trabalhadores comprovam as condições inadequadas.

O documento também afirma que os trabalhadores são obrigados a usar roupas por baixo do uniforme para tentar preservar a intimidade, mas ainda assim trocam de roupa na frente de colegas e supervisores. Em setores com exposição ao calor, isso não é possível devido ao desconforto.

O juiz Vinicius de Paula Löblein determinou que a empresa tem 120 dias para instalar cabines ou divisórias que garantam a privacidade e mudar a forma como os uniformes são entregues e recolhidos, sem deixar os funcionários despidos em áreas comuns. Se não cumprir, a BRF pode pagar multa de R$ 50 mil por obrigação descumprida, além de R$ 2 mil por trabalhador prejudicado.

O MPT também pediu uma indenização de R$ 5 milhões por dano moral coletivo. A ação ainda aguarda apreciação pela Justiça do Trabalho.

Para o MPT, a prática se caracteriza como uma rotina empresarial institucionalizada de desrespeito à dignidade humana. A BRF já teve problemas similares em outras unidades, como Dourados, no Mato Grosso do Sul, e Várzea Grande, no Mato Grosso.

O que diz a empresa

Procurada pela reportagem, a BRF se manifestou por meio de nota. Leia na íntegra: