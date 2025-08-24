Geral

Norte do RS
Notícia

Justiça exige que BRF afaste gestantes de setores com ruído em frigoríficos de Marau

Das 26 mulheres grávidas identificadas em fiscalização, apenas três estavam em setores com barulho dentro do limite permitido 

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS