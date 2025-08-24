Justiça exige que BRF afaste gestantes de setores com ruído em frigoríficos de Marau

Medida atende a uma Ação Civil Pública ajuizada após inspeção realizada entre 10 e 14 de março. Reprodução RBS TV / Divulgação

O Ministério Público do Trabalho (MPT) obteve decisão liminar que obriga a empresa BRF S.A. a afastar trabalhadoras gestantes de ambientes com ruído acima de 80 decibéis nas unidades de Marau, no norte do Estado. A empresa disse à reportagem que ainda não foi notificada (leia a nota na íntegra ao final da reportagem).

A medida atende a uma Ação Civil Pública ajuizada após inspeção realizada entre 10 e 14 de março pela Secretaria de Inspeção do Trabalho e outros órgãos, nas duas unidades da BRF no município, a de abate de aves e a de produtos industrializados.

Durante a fiscalização, foram flagradas funcionárias grávidas expostas a níveis perigosos de poluição sonora.

Segundo o MPT, além de comprometer a saúde das trabalhadoras, a exposição coloca em risco o desenvolvimento do feto, um tipo de dano que não pode ser evitado nem com o uso de equipamentos de proteção individual.

Dos 26 casos de gestantes encontrados, apenas três estavam em setores com ruído dentro do limite permitido pelas normas de segurança.

Após a vistoria, a empresa assinou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) referente a outras irregularidades emergenciais e também chegou a afastar as gestantes da área de risco, mesmo a exigência não constando no TAC.

Porém, o MPT informou que a empresa voltou a descumprir a norma e, segundo o órgão, a BRF se recusou a firmar um documento mais amplo que contemplasse todas as falhas constatadas, incluindo a proteção das gestantes, o que levou o órgão a ingressar com a ação judicial.

Na decisão, o juiz do Trabalho substituto Vinicius de Paula Löblein determinou que a BRF tem cinco dias para realocar todas as gestantes expostas a ruído excessivo, preservando salários e benefícios.

A empresa também deve apresentar, em até 20 dias, um relatório comprovando as mudanças e, em até 90 dias, implementar um programa específico de proteção à saúde das grávidas.

O descumprimento pode gerar multa de R$ 50 mil, além de R$ 2 mil por cada trabalhadora prejudicada. Além das medidas imediatas, o MPT pede indenização por dano moral coletivo de valor não inferior a R$ 10 milhões. O mérito da ação ainda será julgado pela Justiça do Trabalho.

No início do mês, o MPT já havia obtido outra liminar obrigando a empresa a adequar os vestiários para garantir a privacidade dos trabalhadores durante a troca de uniformes.

O que diz a empresa

