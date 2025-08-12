Júri de réu envolvido em triplo homicídio da Cohab tem nova data

Luciano (de jaqueta vermelha) e Monalisa durante júri em agosto de 2024. Tatiana Tramontina / Agência RBS

O júri de Luciano Costa dos Santos, o Costinha, réu por envolvimento no caso conhecido como Chacina da Cohab, ganhou nova data: 11 de setembro de 2025. O julgamento vai ocorrer a partir das 9h, no Fórum de Passo Fundo.

O tribunal do júri acontecerá pouco mais de quatro meses depois que a condenação de Luciano foi anulada, em 29 de abril. O acusado havia sido sentenciado a 44 anos de prisão no primeiro julgamento do caso, em agosto de 2024. Ele está preso desde dezembro de 2020.

Leia Mais Chacina da Cohab: Justiça anula condenação e Luciano Costa dos Santos irá a júri novamente

A anulação do resultado foi solicitada à Justiça pela defesa do réu, que argumentou ter havido contradição no fato de Luciano ser condenado por duas mortes que não eram o alvo do crime, mas absolvido daquela de que ele tinha ciência. O TJ concordou com o entendimento.

Na audiência, a Justiça manteve a absolvição de Monalisa Kich, também acusada de envolvimento no caso. Ela foi a julgamento com Costinha, em 2024, mas foi inocentada pelos jurados.

Leia Mais Ministério Público pede novo julgamento de ré absolvida no caso Chacina da Cohab

Para o novo julgamento, estão listadas 11 testemunhas: cinco de acusação e seis de defesa.

Em nota (leia abaixo na íntegra), o advogado do réu, José Paulo Schneider, diz acreditar na absolvição de Luciano por não ter relação com os fatos e que o novo júri "será mais uma oportunidade de apresentar todos os equívocos deste caso".

Relembre o caso

Em 19 de maio de 2020, três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa, no bairro Cohab, em Passo Fundo. As vítimas — Alessandro dos Santos, 35, sua filha Kétlyn Padia dos Santos, 15, e a tia da adolescente, Diênifer Padia, 26 — morreram por asfixia.

Dois homens estão presos desde a época do crime. Eleandro Roso, apontado como um dos mandantes, foi julgado em 2022 e condenado a 69 anos e seis meses de reclusão. Costinha também está preso e aguarda novo julgamento.

Já desde 2024, estão presos os irmãos Fernanda e Claudiomir Rizzotto, indiciados como os responsáveis pelo triplo homicídio. Eles ficaram quatro anos foragidos e foram presos no fim do ano passado. Ainda não há data para julgamento dos irmãos.

Leia Mais Um dos mandantes de triplo homicídio negociou por dois meses antes de se entregar à polícia

Quem são os envolvidos?

Eleandro Roso

Teve um relacionamento extraconjugal com Diênifer Padia (vítima), que resultou em um filho

Diênifer era ex-funcionária e moradora da granja de Roso

É marido de Fernanda Rizzotto

Junto com Fernanda, decidiu matar Diênifer após Fernanda descobrir a traição e o filho

Foi condenado e está preso

Fernanda Rizzotto

Esposa de Eleandro Roso

Ao descobrir o relacionamento do marido com Diênifer, teria elaborado um plano junto ao marido para matá-la

Irmã de Claudiomir Rizzotto

Presa e aguarda julgamento, ainda sem data

Claudiomir Rizzotto

Irmão de Fernanda Rizzotto

Ajudou a contratar o ex-policial militar Luciano Costa dos Santos para executar ou contratar um matador de aluguel para assassinar Diênifer

Preso e aguarda julgamento, ainda sem data

Luciano Costa dos Santos

Ex-policial contratado por Claudiomir Rizzotto para matar ou contratar um matador de aluguel para assassinar Diênifer

Companheiro de Monalisa Kich

Está preso e aguarda o novo julgamento

Monalisa Kich

Companheira de Luciano Costa dos Santos

Entrou em contato com Diênifer Padia (vítima) pela internet, simulando interesse em um aparelho que ela vendia, com o objetivo de conhecer a casa da vítima e repassar as características do imóvel ao seu companheiro, Luciano

Foi julgada e absolvida

Diênifer, Alessandro e Kétlin, assassinados em 2020. Reprodução / Arquivo pessoal

Diênifer Padia (vítima)

Teve um relacionamento extraconjugal com Eleandro Roso

Era ex-funcionária e moradora da granja de Roso

Era tia de Kétlyn Padia dos Santos (vítima)

Alessandro dos Santos (vítima)

Era pai de Kétlyn Padia dos Santos (vítima)

Cunhado de Diênifer (vítima)

Foi morto para não ser testemunha do crime

Kétlyn Padia dos Santos (vítima)

Era filha de Alessandro dos Santos (vítima)

Era sobrinha de Diênifer Padia (vítima)

Foi morta para não ser testemunha do crime

Os executores contratados pelos acusados do crime nunca foram identificados.

Leia Mais Polícia prende suposto mandante de triplo homicídio ocorrido em 2020 em Passo Fundo

O que diz a denúncia do Ministério Público

A investigação apontou que o alvo do assassinato era Diênifer e que Alessandro e Kétlyn foram mortos para não serem testemunhas. A asfixia dos três foi causada por um engasga gato. Na denúncia, o Ministério Público esclarece que Eleandro teve um relacionamento extraconjugal com Diênifer, antes funcionária e moradora da granja de Roso na cidade de Casca.

A relação resultou em um filho e, em seguida, Diênifer se mudou para Passo Fundo. Conforme a defesa da vítima, depois do nascimento da criança, Diênifer e Roso continuaram mantendo contato e o homem repassava valores à mulher. Ao tomar conhecimento do fato, a esposa de Eleandro, Fernanda, decide com o marido matar Diênifer.

Claudiomir, irmão de Fernanda, contrata Luciano, um ex-policial que ajudaria a matar ou contrataria um matador de aluguel para assassinar a vítima.

Conforme a denúncia, Monalisa, companheira de Luciano, teria entrado em contato com Diênifer pela internet e simulado o interesse em um aparelho que ela estava vendendo para conhecer a casa da vítima e passar as características do imóvel ao marido.

Casa onde ocorreu o crime fica no bairro Cohab, em Passo Fundo. Juliano Castro / Agencia RBS

No dia do crime, os executores contratados pelo grupo — nunca identificados — fingiram estar interessados em comprar móveis anunciados por Diênifer na internet. Dessa forma, combinaram as condições do negócio e o horário do encontro para buscar os objetos.

Ao chegar no local, por volta das 21h, os indivíduos renderam as vítimas e as estrangularam utilizando lacres de plásticos. Outras três crianças também estavam na casa e presenciaram o crime.

Fernanda Rizzotto e Eleandro Roso são acusados de um homicídio quadruplamente qualificado e dois homicídios triplicamente qualificados. Claudiomir, Luciano e Monalisa foram acusados de três homicídios triplamente qualificados.

O que diz a defesa de Luciano Costa dos Santos

"A defesa acredita plenamente na absolvição de Luciano. No primeiro júri, ele foi absolvido da principal morte por ter ficado demonstrado que não teve relação com os fatos.

Em dois dias de júri, nós conseguimos comprovar que o Luciano teve um envolvimento inicial e que terminou, de acordo com as provas dos autos, em final de março, tendo os fatos ocorridos somente em maio. Ou seja, da última ação dele até os fatos passaram mais de 60 dias, não havendo qualquer prova que ligue Luciano com a data deste bárbaro crime.

A verdade é que responsável por ser o elo entre os mandantes e os executores está solto, rindo da Justiça. Esse novo Júri será mais uma oportunidade de apresentar todos os equívocos deste caso, que não são poucos, tanto que até hoje não se tem a elucidação a respeito dos executores.

José Paulo Schneider