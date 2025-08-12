Geral

Júri de réu envolvido em triplo homicídio da Cohab tem nova data

Luciano Costa dos Santos foi julgado em 2024, mas teve a condenação anulada. Ele está preso desde 2020

Rebecca Mistura

Repórter

