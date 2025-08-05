Jovem ferida em incêndio no centro de Passo Fundo é transferida para hospital de queimados em Porto Alegre

Incêndio destruiu o apartamento do prédio Vega 300, que fica no centro da cidade. Corpo de Bombeiros / Divulgação

A jovem que estava no apartamento que pegou fogo no último sábado (2) em Passo Fundo foi transferida nesta terça-feira (5) para o Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre, especializado em queimados. Segundo a instituição, o estado dela é considerado grave.

A mulher de 18 anos teve 40% do corpo queimado depois da explosão que destruiu o apartamento do prédio Vega 300, localizado no centro da cidade.

Ela e o namorado, José Rudel D'Avila Pinto, 24, receberam atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Rudel, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (3). As chamas atingiram 70% de seu corpo.

De Vacaria, Rudel estava em Passo Fundo para ajudar a organizar a mudança da namorada, que iniciaria o curso de Medicina Veterinária na segunda-feira (4).

Segundo relatos dos moradores do prédio, após a explosão o jovem tentou sair do apartamento pelas escadas, com o corpo em chamas. Vizinhos prestaram os primeiros socorros, utilizando um extintor.