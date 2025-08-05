Geral

Em estado grave
Notícia

Jovem ferida em incêndio no centro de Passo Fundo é transferida para hospital de queimados em Porto Alegre

Casal estava em Passo Fundo para organizar a mudança da mulher, que começaria o curso de Medicina Veterinária na segunda-feira (4). Causas da explosão não foram esclarecidas até o momento

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS