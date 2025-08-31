Interligação de adutora pode afetar abastecimento em três bairros de Passo Fundo neste domingo

Abastecimento será normalizado até a noite. Corsan / Divulgação

Moradores dos bairros Petrópolis, São Cristóvão e São José, em Passo Fundo, podem enfrentar redução na pressão da água ou oscilações no abastecimento neste domingo (31). Isso porque a Corsan realiza a interligação de uma nova adutora de água bruta que conecta a Barragem da Fazenda à Estação de Tratamento de Água 3 (ETA-3), localizada no bairro São Luiz Gonzaga.

A normalização do fornecimento está prevista para ocorrer gradualmente ao longo da noite. A operação envolve 20 profissionais, uma equipe técnica para dar mais rapidez e segurança ao procedimento.

A interligação faz parte de um investimento de R$ 6 milhões na nova canalização, que possui 400 milímetros de diâmetro e foi instalada às margens da Perimetral Leste, seguindo pela Rua Epitácio Pessoa.

A obra integra um pacote de R$ 25 milhões em melhorias no sistema de abastecimento previstas para 2025 no município, incluindo abertura de poços tubulares profundos, ampliação de redes em áreas de maior consumo e instalação de equipamentos para monitoramento remoto.

