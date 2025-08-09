Inscrições de propostas para Consulta Popular se encerram no domingo; confira a programação

Votação está prevista para acontecer em outubro. Jean Pimentel / Agencia RBS

A inscrição de projetos que desejam ser contemplados pela Consulta Popular 2025 segue até domingo (10) e pode ser realizada no site da iniciativa. Após o encerramento, as ideias habilitadas passarão por votação, que está prevista para acontecer em outubro.

Neste ano, a temática é "Reconstrução RS", em que a população poderá apresentar propostas voltadas para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais ocasionadas pelos últimos desastres climáticos no Estado.

A Consulta Popular deste ano prevê R$ 60 milhões para os projetos mais votados pela população em todo o Rio Grande do Sul. O valor será distribuído entre os 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

Desde o dia 15 de julho, início da primeira etapa do programa, 580 projetos foram enviados em todo o Estado.

Na região do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Produção, que abrange Passo Fundo e mais 20 municípios, foram cadastrados 21 projetos até este sábado (9). Destes, três são de Passo Fundo, sendo dois na área de desenvolvimento rural e um de meio ambiente (confira a lista completa abaixo). A verba para o Corede Produção é de R$ 1.885,714,29.

As propostas podem ser apresentadas nas seguintes áreas: agricultura, turismo, justiça e direitos humanos, meio ambiente, cultura, desenvolvimento rural, transportes, esporte e lazer, desenvolvimento econômico, inovação, ciência e tecnologia, trabalho e desenvolvimento profissional, desenvolvimento social, habitação e desenvolvimento urbano.

Confira as propostas do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Produção

Carazinho: dois projetos nas áreas de Transportes e Desenvolvimento Econômico

dois projetos nas áreas de Transportes e Desenvolvimento Econômico Casca: dois projetos nas áreas de Turismo e Meio Ambiente

dois projetos nas áreas de Turismo e Meio Ambiente Ciríaco: sete projetos nas áreas de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Esporte e Lazer e Meio Ambiente

sete projetos nas áreas de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Esporte e Lazer e Meio Ambiente Gentil: um projeto na área de Transportes

um projeto na área de Transportes Marau: três projetos nas áreas de Meio Ambiente e Transportes

três projetos nas áreas de Meio Ambiente e Transportes Mato Castelhano: um projeto na área de Desenvolvimento Social

um projeto na área de Desenvolvimento Social Passo Fundo: três projetos nas áreas de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

três projetos nas áreas de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Vila Maria: dois projetos na área de Meio Ambiente.

Cronograma Consulta Popular 2025