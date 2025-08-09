Geral

Prazo termina amanhã
Notícia

Inscrições de propostas para Consulta Popular se encerram no domingo; confira a programação

Envio pode ser realizado no site da ferramenta. Passo Fundo inscreveu três projetos até sábado (9), sendo dois na área de desenvolvimento rural e um na área de meio ambiente 

Tatiana Tramontina

Repórter

