Inscrições de propostas para Consulta Popular se encerram no domingo; confira a programação

A inscrição de projetos que desejam ser contemplados pela Consulta Popular 2025 segue até domingo (10) e pode ser realizada no site da iniciativa. Após o encerramento, as ideias habilitadas passarão por votação, que está prevista para acontecer em outubro.
Neste ano, a temática é "Reconstrução RS", em que a população poderá apresentar propostas voltadas para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais ocasionadas pelos últimos desastres climáticos no Estado.
A Consulta Popular deste ano prevê R$ 60 milhões para os projetos mais votados pela população em todo o Rio Grande do Sul. O valor será distribuído entre os 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).
Desde o dia 15 de julho, início da primeira etapa do programa, 580 projetos foram enviados em todo o Estado.
Na região do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Produção, que abrange Passo Fundo e mais 20 municípios, foram cadastrados 21 projetos até este sábado (9). Destes, três são de Passo Fundo, sendo dois na área de desenvolvimento rural e um de meio ambiente (confira a lista completa abaixo). A verba para o Corede Produção é de R$ 1.885,714,29.
As propostas podem ser apresentadas nas seguintes áreas: agricultura, turismo, justiça e direitos humanos, meio ambiente, cultura, desenvolvimento rural, transportes, esporte e lazer, desenvolvimento econômico, inovação, ciência e tecnologia, trabalho e desenvolvimento profissional, desenvolvimento social, habitação e desenvolvimento urbano.
Confira as propostas do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Produção
- Carazinho: dois projetos nas áreas de Transportes e Desenvolvimento Econômico
- Casca: dois projetos nas áreas de Turismo e Meio Ambiente
- Ciríaco: sete projetos nas áreas de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Esporte e Lazer e Meio Ambiente
- Gentil: um projeto na área de Transportes
- Marau: três projetos nas áreas de Meio Ambiente e Transportes
- Mato Castelhano: um projeto na área de Desenvolvimento Social
- Passo Fundo: três projetos nas áreas de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
- Vila Maria: dois projetos na área de Meio Ambiente.
Cronograma Consulta Popular 2025
- 1ª etapa (15/07 a 10/08): envio de proposta pelo site da Consulta Popular.
- 2ª etapa (14/07 a 01/08): Assembleias Iniciais Regionais
- 3ª etapa (16/08 a 06/09): Assembleias Públicas Intermediárias
- 4ª etapa (08/09 a 26/09): Assembleias Regionais Ampliadas
- 5ª etapa (06/10 a 10/10): Votação da Consulta Popular.