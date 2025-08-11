Geral

Tesouro esquecido
"Infelizmente não era dólar", diz dono de terreno onde cofre com dinheiro foi encontrado em Carazinho

Pequena "fortuna" inclui notas de cruzeiro, cruzado e cruzado novo, que tiveram valor comercial no Brasil nas décadas de 1970 e 1990

Francieli Alonso

