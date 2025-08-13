Imigrantes senegaleses celebram festa religiosa em Passo Fundo

Cerca de 200 imigrantes senegaleses se reuniram nesta quarta-feira (13) para celebrar o Grand Magal de Touba, principal festividade religiosa do Senegal, organizada em Passo Fundo, no norte do Estado.

O encontro aconteceu na Associação de Moradores do bairro Berthier e homenageia o poeta e líder religioso Ahmadou Bamba, exilado por sete anos em Gabão pelo governo colonial francês.

A celebração é considerada a mais importante para a vertente islâmica do Mouridismo e acontece no dia 18 de Safar, segundo o calendário muçulmano, que corresponde ao dia 13 de agosto neste ano.

— Este evento de hoje é uma comemoração agradecendo Deus. O objetivo do dia é esse. Onde estivermos, no mundo inteiro, comemoramos esse dia. Nos sentimos mais próximos do Senegal, comemorando junto com todos que estão lá — relata Moustapha Diagne, vice-líder da comunidade na cidade e organizador do evento.

A programação incluiu leitura do Alcorão, palestras sobre o islamismo abertas à comunidade, refeições comunitárias, além das cinco orações diárias e o kourel, que consiste em um grupo de fiéis reunidos em círculo e que recitam os poemas religiosos de Bamba.

Programação contou com diferentes atividades ao longo do dia como palestras sobre o islamismo abertas à comunidade e leitura do Alcorão. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Neste ano, a organização do evento, em parceria com o professor da Universidade de Passo Fundo (UPF) Frederico Santos dos Santos também cozinhou em torno de 60 marmitas que foram entregues aos usuários da Casa de Passagem do município.