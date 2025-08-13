Geral

Grand Magal de Touba
Notícia

Imigrantes senegaleses celebram festa religiosa em Passo Fundo

Encontro aconteceu nesta quarta-feira (13), na Associação de Moradores do bairro Berthier, durante todo o dia. Programação incluiu leitura do Alcorão e palestras sobre o islamismo abertas à comunidade

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS