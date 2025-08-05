Graxaim-do-mato é resgatado dentro de casa no centro de Passo Fundo

Animal estava em bom estado de saúde. 3° BABM / Divulgação

Um graxaim-do-mato foi resgatado dentro da garagem de uma residência no centro de Passo Fundo. Moradores encontraram o animal e acionaram o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM).

Os policiais resgataram a espécie silvestre, da família dos canídeos, na segunda-feira (4). Com ferramentas adequadas, a equipe realizou a contenção do animal, também conhecido como cachorro-do-mato.

O graxaim foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (UPF) para avaliação clínica. O animal estava bem e foi devolvido ao habitat natural, em área nativa, fora da zona urbana.