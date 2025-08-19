Geral

Sete de setembro
Notícia

Fogo Simbólico chega a Passo Fundo e marca o início da Semana da Pátria

Solenidade teve hasteamento de bandeiras e apresentação do hino nacional. As ações seguem até o feriado do dia 7

Rebecca Mistura

Repórter

