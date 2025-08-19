Fogo Simbólico chega a Passo Fundo e marca o início da Semana da Pátria

Cerimônia de acendimento foi no Altar da Pátria na manhã desta terça (19). Rebecca Mistura / Agencia RBS

Na manhã desta terça-feira (19), a centelha da 88ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria chegou em Passo Fundo, no norte gaúcho. A chama foi recepcionada no Parque da Gare e deu início às celebrações da Semana da Pátria.

Na solenidade teve o hasteamento das bandeiras e apresentação do hino nacional pela Escola de Música Yamandú Costa. A ação é realizada todos os anos pela Liga de Defesa Nacional e contou com a presença da Brigada Militar, prefeitura e vereadores.

Leia Mais Defensoria Pública instaura procedimento de dano coletivo por falta de acessibilidade nas calçadas de Passo Fundo

— Essa é uma demonstração de amor a nossa pátria. Este é um momento fundamental para que tenhamos essa reflexão de valorizar nosso país — disse o presidente da Liga, Gilmar Teixeira Lopes.

A chama ficará sob a guarda do 3º Regimento de Polícia Montada (3ºRPMon) até 1º de setembro, quando começam as festividades da Semana da Pátria. As ações seguem até o dia 7, com o tradicional desfile na Avenida Sete de Setembro.

No próximo domingo (24) também chega a Passo Fundo a Chama Crioula, que é símbolo dos Festejos Farroupilhas, também celebrados em setembro. A cerimônia será às 11h, no Parque de Rodeios da Roselândia Vitor Mateus Teixeira.