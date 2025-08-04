Famílias são notificadas pelo Dnit para deixar área às margens da BR-285, em Passo Fundo

Jean Pimentel / Grupo RBS

Nesta segunda-feira (4), equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) notificaram 15 famílias para deixarem de uma área de invasão às margens da BR-385, em Passo Fundo, no norte do RS.

Os moradores que residem no local foram orientados a deixar o terreno em no máximo 30 dias. A ocupação fica próxima ao km 291 da rodovia, entre o antigo Patronato e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac).

De acordo com o supervisor regional do Dnit, Adalberto Jurach, o local pertence à União e é área de risco por conta do trânsito de veículos. Na ação, materiais de casas que estavam sendo construídas foram retirados para impedir novas instalações.

— Fizemos uma ação inibindo uma invasão que estava iniciada na BR-285, faixa de domínio da rodovia federal. A gente removeu o que tinha de material ali que ainda estava sendo depositado e pediu, através de notificação, que o pessoal se retirasse do local — explicou.

Ainda segundo o representante do Dnit, algumas famílias aceitaram a orientação e já deixaram o terreno.

Sem alternativas

Cerca de 15 pessoas se encontravam no espaço na hora da ação. Uma delas é Josiele Borges dos Santos, que aponta a falta de condição financeira como motivo para estar naquele local.

— A gente não tem condições financeiras de pagar um aluguel, né? Estou sem trabalho e tenho quatro filhos, um é doente. Então, eu não tenho com quem deixar agora de momento. Não recebo ajuda de nada, então a gente decidiu vir morar aqui — contou.

Josiele relatou ainda que a ação aconteceu durante a manhã e depois novamente à tarde. A primeira equipe do Dnit a ir ao espaço orientou as pessoas, já a segunda teria tentado remover todas as casas.

— O plano deles era levar tudo e ir embora. Eles só não levaram porque a gente pediu que, por favor, deixassem. Eles falaram que as únicas casinhas que iam ficar de pé, por enquanto, seriam as que estavam cobertas — disse.

Ainda segundo Josiele, sem alternativa de onde viver, os moradores que ainda permanecem na ocupação não sairão.

— A gente vai fazer de novo, a gente vai construir de novo e se eles virem derrubar, a gente vai fazer de novo — apontou.