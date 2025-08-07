Falhas no fornecimento de energia elétrica afetam indústrias em Erechim

Quedas de energia já causaram a queima de equipamentos de grande porte, dizem empresários. Reprodução RBS TV / Divulgação

Cerca de 10 empresários que atuam no chamado Corredor do Desenvolvimento, distrito industrial às margens da BR-153, em Erechim, denunciam falhas recorrentes no fornecimento de energia elétrica. Segundo eles, em alguns dias ocorrem mais de cinco interrupções por turno, o que compromete a continuidade dos processos produtivos.

As quedas de energia já causaram a queima de equipamentos de grande porte, o que demanda um alto custo de conserto e manutenção e risco de danos às máquinas por desligamento inadequado. Além disso, há a perda de tempo: sem luz, é impossível seguir a produção, o que acaba atrasando pedidos e remessas.

— A maioria das fábricas é automatizada. Muitos equipamentos dependem da energia elétrica para funcionar e, com a falta de luz, temos dificuldades para cumprir os prazos de produção e entrega dos produtos aos clientes — disse o empresário e presidente da Associação do Comércio e Indústria de Erechim, Darlan Dalla Roza.

Busca por soluções

A situação levou os empresários a procurarem o Procon de Erechim. A diretora do órgão confirmou o recebimento da demanda e informou que está em contato com a CPFL RGE, empresa responsável pelo fornecimento.

— A reclamação é contínua e já vem ocorrendo há bastante tempo. Estamos buscando uma solução junto à concessionária — disse a diretora do Procon de Erechim, Roseli Batistti.