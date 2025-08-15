Escola Pública de Inovação é lançada em Passo Fundo

Lançamento foi na tarde de quinta-feira (14) no Hub Aliança. Michel Sanderi / Prefeitura de Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo lançou na quinta-feira (14) a Escola Pública de Inovação. O espaço tem o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento e oportunidades de transformação social através da tecnologia, cultura digital, empreendedorismo e sustentabilidade.

O projeto integra o pacto pela inovação do município Passo para o Futuro. A estrutura visa atender pessoas de todas as idades, em diferentes estágios de formação e que estarão em construção permanente, de acordo com as necessidades.

A escola contará com estações fixas e itinerantes — espaços de instituições parceiras como universidades, entidades e empresas que já desenvolvem ou pretendem desenvolver iniciativas inovadoras. As formações devem contemplar bairros, escolas, Cras e associações, além de um ambiente digital com cursos e mentorias on-line.

— Estamos criando oportunidades para que qualquer pessoa, independente da idade ou condição social, possa desenvolver suas habilidades e transformar a própria realidade — disse o prefeito Pedro Almeida.

A criação da Escola de Inovação vem na esteira da adesão de Passo Fundo à Carta das Cidades Educadoras. Essa é a oitava escola pública voltada a temas de interesse da cidade — outras incluem a Escola das Profissões, de Música e Sustentabilidade, por exemplo.

Segundo a secretária municipal de Inovação, Bárbara Fritzen, o projeto foi pensado para incluir especialmente quem nunca teve contato com ambientes de inovação.

— É para a menina da periferia que sonha em criar um aplicativo, para a mãe que quer empreender, para o jovem que busca gerar impacto, o idoso que deseja se reconectar com o mundo e o servidor público que vê na inovação uma forma de servir melhor — explicou.