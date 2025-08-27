Em Passo Fundo, ministro Alexandre Padilha fala sobre o Mais Médicos e inaugura serviço de radioterapia do HC

Em agenda em Passo Fundo nesta quarta-feira (27), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre o programa Mais Médicos e participa de inauguração do serviço de Radioterapia do Hospital de Clínicas.

A primeira parada foi no campus da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), onde o ministro falou com profissionais e estudantes dos cursos de saúde sobre o programa Mais Médicos e os desafios na área. Por isso, anunciou o incremento de 1 mil médicos em 900 municípios do Brasil.

— O programa mudou parte da realidade da saúde brasileira. Não resolveu tudo, pelo contrário: traz novos desafios. Mas quero convidá-los a participar desses novos desafios, em especial da atenção primária em saúde, que foi muito afetada na pandemia — disse.

No Hospital de Clínicas, Padilha participou da inauguração do novo acelerador linear, que deve ampliar o atendimento de radioterapia na cidade. O equipamento deve atender de 600 a 700 novos pacientes por ano. Além deste, a instituição deve receber outro aparelho para o mesmo fim, através de recursos do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).

— Isso faz com que Passo Fundo saia de uma situação de dificuldade na radioterapia para incluir até 1,4 mil pacientes por ano nesse setor — afirmou o ministro.

Juntos, os aceleradores lineares representam investimento de mais de R$ 25 milhões. Além dos equipamentos, o ministro informou que pretende habilitar a UTI Pediátrica do Hospital de Clínicas para que siga o atendimento integral de crianças, em especial em casos graves.

— Tínhamos uma dificuldade enorme, em que os pacientes oncológicos conseguiam fazer parte do seu tratamento, mas quando precisava da radioterapia não tinham como dar sequência. Com esses equipamentos conseguimos fazer todo o tratamento via SUS — explicou o diretor do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, Luciney Bohrer.