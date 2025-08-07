Edital de licitação do transporte público de Passo Fundo deve ser enviado ao TCE na próxima semana

Tarifa dos ônibus urbanos deve passar por reajuste. Diogo Zanatta / Especial

Em fase final de elaboração, o edital de licitação do transporte público de Passo Fundo deve ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) até 15 de agosto. A etapa é uma das últimas antes do lançamento da concorrência, que vai definir qual empresa ficará responsável pelo serviço.

O TCE fiscaliza os processos licitatórios a fim de aprimorar os projetos e suprimir custos — após a revisão, o edital é liberado para publicação. Segundo a Procuradoria-Geral do Município, a expectativa é que a empresa vencedora seja conhecida até o fim do ano.

Outro elemento em processo de análise é o da tarifa técnica do transporte. O cálculo é feito na divisão entre o custo do quilômetro rodado pelo índice de passageiros por km (IPK).

Conforme o procurador Giovani Corralo, a tarifa técnica deve passar por reajuste, mas o aumento só deve ser conhecido quando finalizada a análise das planilhas de custo pela Secretaria de Administração.

Atualmente, a tarifa técnica (que leva em conta todos os custos operacionais) está em R$ 6,65. Porém, com o repasse de verba pública às empresas, a passagem sai por R$ 4,95 aos usuários — valor há dois anos sem reajuste.

Questionado, o Município diz que só será possível informar se haverá aumento no valor da passagem paga pelos passageiros após os cálculos tarifários.

Discussão antiga

O processo de licitação do transporte público de Passo Fundo tinha prazo para sair em 2023, foi adiado para 2024 e, agora, está previsto para 2025.

Segundo a prefeitura, o adiamento ocorreu por causa de fatores como a pandemia, a queda no número de passageiros, mudanças na Lei de Licitações e, mais recentemente, a implementação da bilhetagem eletrônica — que agora permite quantificar a adesão da população ao transporte.