Geral

Norte do RS
Notícia

Edital de licitação do transporte público de Passo Fundo deve ser enviado ao TCE na próxima semana

Etapa é uma das últimas antes do lançamento da concorrência. Expectativa é que empresa vencedora seja conhecida até o fim do ano

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS