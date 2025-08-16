Ecossistema de inovação de Passo Fundo é o primeiro com selo de consolidação no interior do RS

Resultados da pesquisa foram apresentados na quinta-feira (14). Sebrae / Divulgação

Uma pesquisa do Sebrae apresentada na quinta-feira (14) colocou o ecossistema de inovação de Passo Fundo em posição de destaque no Rio Grande do Sul e Brasil. A cidade teve o maior salto do Estado e alcançou o nível "consolidado" entre todos os ecossistemas gaúchos de inovação, o degrau mais alto na classificação.

Na última Pesquisa de Ecossistemas Locais de Inovação (ELI), Passo Fundo aparecia na 8ª posição do ranking estadual, com 16,4 pontos. No novo radar, a cidade subiu para o 2º lugar, só atrás da Capital, com 25,9 pontos.

A classificação torna Passo Fundo como o primeiro ecossistema de porte médio a alcançar esse patamar no Brasil. Segundo o núcleo local do Sebrae, o reconhecimento tem a ver com os marcos legais que vieram do poder público, como o Sistema Municipal de Inovação (SMI-PF) e o Conselho Municipal (CIPF), que criaram um ambiente seguro para desenvolver o setor.

Dentro desses marcos estão o Pacto pela Inovação, que conta com mais de cem instituições, e o programa Startup Passo Fundo. Além disso, a cidade foi a primeira a utilizar o contorno de comunidade para se estruturar. É o caso da Comunidade Vértice, que conta com núcleos facilitador, estratégico e inovador, além de plano de mantenedores.

Ao analisar a maturidade do ecossistema de inovação da cidade, a pesquisa identificou os seguintes pilares de evolução (leia a pesquisa completa neste link):

Governança (nota 5 — máxima): colaboração multissetorial recebeu destaque como referência regional

(nota 5 — máxima): colaboração multissetorial recebeu destaque como referência regional Políticas Públicas (nota 4.5): classificada como "avanço extraordinário", em especial pelo reflexo da Secretaria Municipal de Inovação, implementação de marcos legais e programas de fomento

(nota 4.5): classificada como "avanço extraordinário", em especial pelo reflexo da Secretaria Municipal de Inovação, implementação de marcos legais e programas de fomento Ambientes de Inovação (nota 4.4): a pesquisa destacou o crescimento acelerado e consolidação de parques tecnológicos, hubs e rede robusta de incubadoras e espaços maker

(nota 4.4): a pesquisa destacou o crescimento acelerado e consolidação de parques tecnológicos, hubs e rede robusta de incubadoras e espaços maker Capital (nota 4): pesquisa identificou progresso expressivo, com maior presença de investidores-anjo, iniciativas de venture capital e diversificação das linhas de fomento, embora a atração de capital de risco continue sendo um desafio estratégico

(nota 4): pesquisa identificou progresso expressivo, com maior presença de investidores-anjo, iniciativas de venture capital e diversificação das linhas de fomento, embora a atração de capital de risco continue sendo um desafio estratégico Ciência, Tecnologia e Inovação (nota 4.3): destaque para a atuação da Universidade de Passo Fundo (UPF), Atitus Educação e Embrapa na formação de talentos e transferência de conhecimento para a economia.