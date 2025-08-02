Duas pessoas ficam feridas após incêndio em apartamento no centro de Passo Fundo

Por volta das 16h18min deste sábado (2), um incêndio atingiu um prédio residencial na rua Capitão Araújo, no centro de Passo Fundo. Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com queimaduras graves.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, as chamas começaram em um dos apartamentos do Edifício Vega 300, no 10º andar. Os vizinhos relataram que antes do fogo ouviram explosões.

De acordo com o capitão João Fornasier, as chamas já foram controladas.

— O incêndio estava confinado e não se propagou para os demais apartamentos. A guarnição realizou o combate com o próprio sistema hidráulico da edificação — disse.

Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo, que fica há duas quadras do local do incêndio. Uma das vítimas, um homem, teve 70% do corpo queimado.

Segundo relatos dos outros moradores do prédio, para fugir do apartamento, o homem desceu pelas escadas, com o corpo em chamas. Ele foi socorrido inicialmente pelos vizinhos, que usaram um extintor.

A Polícia Civil e um engenheiro da prefeitura já estão no local. É aguardada a chegada do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que fará um levantamento das condições de habitação e segurança da edificação.

— Não houve, visivelmente, maiores danos à edificação, mas precisamos dessa constatação por um responsável técnico para que a edificação esteja segura novamente — explicou o capitão dos bombeiros.