Donos de terrenos na barragem do Capingui são notificados pela CEEE-G a deixar local e demolir casas

Casas ficam às margens da barragem do Capingui, reservatório que pertence a CEEE-G. Reprodução RBS TV / Divulgação

Proprietários de residências às margens da Barragem do Capingui, reservatório hídrico entre as cidades de Passo Fundo, Mato Castelhano e Marau, no norte do Estado, receberam notificações extrajudiciais para deixar o local.

O documento foi encaminhado pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica (CEEE-G), dona da barragem. A empresa busca retomar a posse do terreno e notifica os proprietários a removerem todas as construções feitas na área.

As ações de reintegração de posse ocorrem desde 2021. Neste ano, uma nova leva de notificações está sendo enviada a outros proprietários. Uma das mais recentes, a qual a reportagem tece acesso, data da última terça-feira (26) e afirma que o uso da área não foi autorizado pela companhia (leia abaixo).

Trecho da notificação extrajudicial entregue a um dos proprietários. Reprodução / Arquivo pessoal

Só em Mato Castelhano foram notificados 180 proprietários até agora, mas o número deve aumentar. De acordo com o dono de um dos terrenos, que não quis se identificar, a notificação pegou todos de surpresa.

— Eu tenho casa lá há mais de 20 anos e minha construção é afastada 50 metros da água. Eles já tinham feito vários acordos com o Ministério Público, audiências de acordo e agora do nada notificaram — relata.

O morador afirma ainda que ninguém da empresa explicou o motivo do pedido de reintegração. A solicitação, porém, vem na esteira da privatização da CEEE-G, em 2022, à Companhia Florestal do Brasil, uma empresa da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Tentativa de diálogo

Segundo o prefeito de Mato Castelhano, Rogério Azeredo França, a administração não tem gerência sobre a área, mas trabalha para agendar uma audiência entre o governador e a CEEE-G, na tentativa de encontrar uma conciliação.

Até o momento, ninguém saiu do local ou removeu as construções. Porém, de acordo com o advogado Alexsander Picolo da Rosa, ao menos dois processos de reintegração têm decisões transitadas em julgado, quando não cabe mais recurso. Nesses casos, a tendência é que a companhia ingresse com processos de cumprimento da medida.