Dia 7 de agosto é feriado em Passo Fundo? Saiba mais sobre o aniversário do município

Passo Fundo completa 168 anos de emancipação político-administrativa em 2025. Diogo Zanatta / Especial

A data de 7 de agosto tem um significado especial em Passo Fundo: o município celebra seu aniversário de emancipação político-administrativa. Na quinta-feira (7), o município completa 168 anos.

Antes da emancipação, Passo Fundo era uma vila que pertencia a Cruz Alta — então responsável por boa parte do território do norte gaúcho. A estimativa é que a vila tenha começado a se formar em 1827. À época, a região já era considerada importante estrategicamente, por sua localização e fluxo de comerciantes, como mostra o livro Passo Fundo, Sua História (Méritos, 2007).

Ao mesmo tempo, porém, era considerada perigosa devido ao alto número de comunidades indígenas. Como o município de Cruz Alta, pelo seu tamanho, não conseguia administrar a situação, a emancipação de Passo Fundo logo virou uma necessidade e saiu do papel.

O município de Passo Fundo foi oficialmente desvinculado de Cruz Alta de 28 de janeiro de 1857, a partir da lei provincial nº 340. Mas o aniversário é celebrado em 7 de agosto pois, naquela data, foram escolhidos os primeiros vereadores da cidade.

Dia 7 de agosto é feriado em Passo Fundo?

Ainda que seja o aniversário de emancipação político-administrativa, o dia 7 de agosto não é feriado em Passo Fundo. A cidade tem seu feriado municipal no Dia de Nossa Senhora da Conceição, celebrado em 8 de dezembro.

A data de 7 de agosto até chegou a ser feriado no município, mas não faz parte do calendário de folgas locais desde 1983. A exceção foi em 2007, quando o município completou 150 anos. À época, o prefeito Airton Dipp instituiu a data no calendário oficial daquele ano, somente.