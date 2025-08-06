Desfile de moda na rua e chope de butiá: 22ª edição da Fresol é lançada em Passo Fundo

Lançamento aconteceu no final da tarde desta terça-feira (5). Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Foram lançadas nesta terça-feira (5), a 22ª edição da Feira de Economia Popular Solidária (Fresol) e a 3ª Feira de Economia Criativa, em Passo Fundo. O evento aconteceu no Hub Aliança do Instituto Aliança Empresarial.

— A Fresol é um patrimônio da cidade de Passo Fundo. Ela não é de um grupo ou de uma pessoa, é de toda a cidade, organizações, entidades, empreendimentos da economia solidária, de todos aqueles que fazem economia criativa e não somente solidária também — disse Ademar Marques, organizador do evento

A Fresol acontece entre 6 e 9 de novembro, no Bourbon Shopping, e deve reunir cerca de 120 expositores de Passo Fundo e de outras cidades de outras regiões do Estado, como Pelotas, no Sul, e do Litoral.

O tema deste ano é “A economia solidária como estratégia de convivência climática e desenvolvimento econômico sustentável”.

— Isso não pode ser só um slogan. Tem que ser uma prática. Tem que ser um compromisso nosso. A nossa contribuição para o planeta tem que ser no nosso cotidiano, nas nossas organizações. Tem que estar presente — disse.

Fórum e Arena da Sustentabilidade

A feira contará com espaço de comercialização, onde os visitantes poderão encontrar artesanatos, produtos da agricultura familiar, ecológicos e a base de frutas nativas e moda criativa, por exemplo.

Também estão previstos fórum de debates e oficinas, encontros de oportunidades, Arena da Sustentabilidade, Mostra da Biodiversidade, entre outras atrações.

Novidades

Entre as novidades desta edição está o desfile de moda criativa e sustentável nas ruas de Passo Fundo. Anteriormente, a atração acontecia apenas no local da feira.

Com o tema "Reexistir — Moda étnica, sustentável e reinventada", a ação propõe ressignificar o passado, honrar as origens e transformar o que já existe em novas possibilidades de expressão. As coleções serão confeccionadas com materiais reaproveitados.

Além disso, o público também poderá provar uma nova iguaria: o chope de butiá, produzido pela cervejaria Thänn Bier, de Machadinho.

