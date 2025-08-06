Geral

Desfile de moda na rua e chope de butiá: 22ª edição da Fresol é lançada em Passo Fundo

Evento acontecerá entre 6 e 9 de novembro, no Bourbon Shopping. Cerca de 120 expositores devem participar da feira

Tatiana Tramontina

Repórter

