Depois do calor, chuva predomina em Passo Fundo nos próximos dias; veja a previsão do tempo

Tempo vira durante a madrugada e chuva pode vir acompanhada de raios. Diogo Zanatta / Arquivo pessoal

O sábado (2) com temperaturas agradáveis, na casa dos 25°C, e vento norte deve dar lugar à chuva em Passo Fundo. O tempo muda durante esta noite e as primeiras horas da madrugada do domingo (3), trazendo instabilidade para a Região Norte.

A chuva que se espalha por todo o Rio Grande do Sul, e já provoca estragos na Campanha, é resultado do avanço de uma frente fria pelo Estado. O aumento temporário da temperatura acontece porque o calor se intensifica antes que a frente fria traga uma sensação mais amena.

Segundo a Climatempo, a intensificação de uma área de baixa pressão no interior do continente e o avanço da frente fria ampliam as zonas de instabilidade. No domingo, a previsão é de chuva moderada a forte na metade norte, com pancadas que podem vir acompanhadas por raios e rajadas de vento.

Assim, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta de potencial de perigo para tempestade em vigor para o norte gaúcho, válido até o fim do domingo. O órgão indica chance de chuva de até 50 milímetros, ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda isolada de granizo.

Por causa da chuva, ainda de acordo com a Climatempo, os termômetros não sobem tanto em Passo Fundo no domingo. A sensação térmica volta a ser de frio.

Leia Mais Temporais e temperaturas próximas dos 30°C: veja a previsão do tempo para o fim de semana no RS

Confira a previsão para a semana

Domingo (3)

Nublado, com chuva de manhã e alerta de temporal à tarde. À noite, as nuvens diminuem e não chove. Mínima de 15°C e máxima de 19°C.

Segunda-feira (4)

Alerta para mudança brusca de temperatura, com chuva durante o dia e à noite. Mínima de 10ºC e máxima de 15ºC.

Terça-feira (5)

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 10ºC e máxima de 15ºC.

Quarta-feira (6)

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Mínima de 11ºC e máxima de 19ºC.

Quinta-feira (7)

Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Mínima de 11ºC e máxima de 17ºC.

Sexta-feira (8)

Sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Mínima de 8ºC e máxima de 14ºC.



























