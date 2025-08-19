Geral

Trechos intransitáveis
Notícia

Defensoria Pública instaura procedimento de dano coletivo por falta de acessibilidade nas calçadas de Passo Fundo

Processo aponta para violação de direitos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Entidades devem discutir a assinatura de Termo de Ajuste de Conduta (TAC)

Luiz Otávio Calderan

Repórter

