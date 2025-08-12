Geral

65 anos
Notícia

De crianças a idosos, Leão 13 atende mais de mil pessoas em Passo Fundo 

Organização filantrópica mantém cinco Centros de Juventude nos bairros Victor Issler, Zacchia, Ipiranga, Bom Jesus e São Luiz Gonzaga

Tatiana Tramontina

Repórter

