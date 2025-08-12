De crianças a idosos, Leão 13 atende mais de mil pessoas em Passo Fundo 

Fundada a partir de um gesto solidário, a Assistência Social Arquidiocesana Leão 13 completa 65 anos de atuação em Passo Fundo, no norte do Estado. Criada por um grupo que recebia roupas dos Estados Unidos para distribuir na comunidade, a organização logo percebeu que a demanda ia muito além do vestuário.

A instituição filantrópica sem fins lucrativos se consolidou no bairro Victor Issler e se expandiu para outros pontos da cidade. Com o passar do tempo, ampliou sua atuação para incluir alimentos, atividades educativas e programas sociais.

O grupo já chegou a atuar em outras áreas, como educação e saúde, mas atualmente o foco é na assistência social. A instituição mantém cinco Centros de Juventude, que atendem crianças e adolescentes até 17 anos e 11 meses no turno inverso ao escolar.

Nos espaços localizados nos bairros Victor Issler, Zacchia, Ipiranga, Bom Jesus e São Luiz Gonzaga, além de quatro refeições diárias, uma equipe multidisciplinar formada por assistente social, psicólogo e educadores sociais atende os usuários. O atendimento beneficia, diretamente, cerca de 550 jovens.

— Indiretamente são em torno de 1.100. A gente não trabalha só com as crianças e adolescentes, a gente trabalha todo o contexto familiar e comunitário, a inserção deles, os vínculos: irmãos, pai, mãe, avô, responsável e toda a questão da relação interpessoal entre eles e a comunidade — explica Ângelo Rossato Fachi, assistente social da instituição.

Diferentes atividades são oferecidas para os usuários, como música, dança, artes cênicas, capoeira, taekwondo, banda marcial e invernada artística.

Projetos com idosos e famílias

Para além do trabalho realizado com os jovens, a Leão 13 também mantém quatro grupos de idosos, com cerca de 50 participantes, que realizam encontros semanais. O número deve aumentar para cinco em breve.

Além de receber café da manhã e almoço, os idosos participam de oficinas de artesanato, palestras, excursões e têm acompanhamento técnico e social. O objetivo é estimular o convívio, a geração de renda e a quebra do isolamento.

— A ideia é tentar tirar eles de casa para que façam algo diferente, aprendam algo novo — afirma Ângelo.

A instituição ainda acolhe um grupo voltado para mães de crianças de 0 a 6 anos, que participam de atividades conduzidas pela equipe de psicólogos.

Apoio comunitário

O serviço é totalmente gratuito e financiado por diferentes fontes. Desde o fim da década de 1960, a instituição mantém um convênio com uma organização alemã responsável por cerca de 30% a 40% do orçamento anual.

O restante vem de Passo Fundo, por meio de doações da comunidade, editais, projetos e apadrinhamentos de pessoas físicas e jurídicas.

— As pessoas e empresas podem apadrinhar um Centro de Juventude ou um programa, por exemplo — explica o assistente social.

As contribuições financiam a folha de pagamento dos 39 colaboradores, materiais pedagógicos, equipamentos e manutenção dos espaços.

A Leão 13 já chegou a ter nove endereços e oferecia 23 cursos profissionalizantes reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), formando cerca de 800 pessoas por semestre.

Hoje, com os Centros de Juventude e a sede administrativa, a instituição mantém a mesma missão: fortalecer vínculos, promover inclusão e garantir oportunidades para crianças, adolescentes, idosos e famílias inteiras.