Como (e por que) o Primaves trabalha para se tornar um zoológico

Depois de mais de 20 anos dedicados ao acolhimento e cuidado de animais silvestres, o Centro de Acolhimento de Primatas e Aves (Primaves) iniciou o processo para se transformar oficialmente em um zoológico.

A mudança de categoria junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) vai permitir a abertura definitiva ao público e a geração de receita para a manutenção das atividades no local.

Com 21 anos de história, o Primaves funcionou por cerca de 17 com as portas fechadas, voltado exclusivamente ao bem-estar dos animais vítimas de tráfico, apreensões, maus-tratos, atropelamentos e choques elétricos.

— O objetivo sempre foi o acolhimento dos animais e se perdeu um pouco essa parte das pessoas visitarem o local. Por isso, antes da pandemia começamos a conversar sobre a possibilidade de abrir o Primaves ao público — disse Luizandro Ferrari, coordenador do Primaves.

A decisão de virar zoológico é também uma alternativa para enfrentar os custos mensais da operação, que ultrapassam os R$ 35 mil. O valor é destinado à alimentação e saúde dos animais, manutenções, reformas no espaço, entre outras demandas.

— A gente sempre teve parceiros, empresas e instituições, que nos auxiliaram nesse processo. Mas hoje esse recurso não é o suficiente — explica.

Primaves começou a receber grupos de escolas e idosos há cerca de quatro anos. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A mudança de categoria, de mantenedor de fauna para zoológico, permitirá que o Primaves gere renda própria com a visitação, garantindo a sustentabilidade do projeto e a continuidade do trabalho com mais estrutura e equipamentos adequados para os profissionais.

Há cerca de quatro anos, o espaço começou a receber grupos escolares e de idosos através de agenda, mas não era aberto ao público diariamente. Apesar do processo de transformação ainda estar em andamento e não ter uma data oficial para a conclusão, o Primaves está autorizado pelos órgãos competentes a receber o público (confira horários abaixo).

— Temos muitas etapas pela frente. Temos que licenciar a área com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), por exemplo. Também estamos cadastrando os animais em um sistema nacional de fauna. É um processo demorado. Pode ser que conclua no final do ano ou no próximo — disse.

Foco no bem-estar animal e educação ambiental

A transição do Primaves para zoológico não altera a missão principal da instituição: acolher apenas animais silvestres que não têm mais condições de retornar à natureza.

O local continuará funcionando como abrigo para espécies que passaram por triagem e tiveram a soltura descartada. Esse trabalho, segundo Luizandro, seguirá sendo feito exclusivamente com encaminhamentos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ou da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

— Nós não recebemos animais diretamente da população. É importante reforçar isso. Todos os dias recebo mensagens e ligações com pessoas querendo doar ou entregar animais que encontraram. Mas esse não é o nosso papel. Só acolhemos os que já foram avaliados por órgãos oficiais e que não podem mais ser soltos — explica.

O Primaves também tem trabalhado para garantir a acessibilidade e segurança aos visitantes. As estruturas foram adaptadas com cercas de proteção que impedem a aproximação dos animais, garantindo o bem-estar das espécies e a segurança do público.

Mesmo com uma equipe de 10 pessoas, Luizandro destaca a necessidade de mais profissionais, algo ainda inviável financeiramente.

— Esse recurso do ingresso será todo investido aqui dentro. Sabemos que tem muita gente que tem preconceito com zoológico. Mas, através desse novo processo, também teremos a oportunidade de trabalhar a educação ambiental com a comunidade, falando sobre o tráfico, não ter animal silvestre, não comprar, respeitar e preservar a vida e o habitar desses animais — explica.

Participação em projetos

Casal de harpias chegou no Primaves no final de maio. Reprodução RBS TV / Divulgação

Na nova etapa do Primaves, o trabalho com a fauna silvestre também se expandirá para projetos nacionais de conservação. Com a transformação em zoológico, o espaço poderá integrar oficialmente programas voltados à preservação de espécies ameaçadas de extinção.

Um dos primeiros passos será a participação no Programa Nacional de Conservação da Harpia, a maior águia das Américas, que enfrenta grave risco de desaparecimento. A iniciativa tem como objetivo reproduzir esses animais em cativeiro com o objetivo de formar um plantel geneticamente viável, visando a futura reintrodução desses animais na natureza.

Recentemente, o Primaves recebeu um casal de harpias resgatado pelo Ibama. Conforme Luizandro, o espaço deve receber outro casal em breve.

— Vamos construir outro recinto para recebê-los. Já construímos um espaço para as harpias que estão conosco, de oito metros de largura por 10 metros de comprimento, e gastamos R$ 40 mil. Pode ser que a gente receba outras apreensões realizadas no Estado e até de outras instituições para formarmos um plantel — conta.

O Primaves também planeja colaborar com o projeto de conservação do cardeal-amarelo, ave nativa do Pampa gaúcho, além de participar de iniciativas voltadas à preservação da onça-pintada e do bugio-ruivo, espécie que a instituição já conta com um plantel significativo.

Funcionamento

O espaço abre para visitação do público de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h30min. Nos sábados, domingos e feriados o local atende das 14h às 18h, com lancheria disponível.

— Estamos abrindo somente no turno da tarde, porque na parte da manhã realizamos a manutenção, limpeza a alimentação dos animais. Não é permitido entrar com alimento — informou Ferrari.