Com estrutura comprometida, prédio desaba no centro de Gaurama; veja o vídeo

Na manhã deste sábado (23), um prédio desabou no centro de Gaurama, município de 5,7 mil habitantes no norte do Estado. Ninguém ficou ferido durante o incidente.

A estrutura, que fica na rua João Amandio Sperb, ruiu por volta das 8h30min. Conforme o Corpo de Bombeiros de Erechim, que atendeu a ocorrência, o prédio estava abandonado.

Durante a manhã era feita a retirada de partes da estrutura, quando aconteceu o desabamento (veja no vídeo abaixo). O local foi isolado pelos bombeiros.

Uma ave, que tinha ninho no local, precisou ser resgatada dos escombros. O animal foi encaminhado pelos bombeiros para atendimento médico veterinário na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), em Erechim.



