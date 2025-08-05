Geral

Campanha nacional
Notícia

Coleta de DNA para identificação de desaparecidos ocorre até 15 de agosto em Passo Fundo 

Ação do Instituto-Geral de Perícias busca ampliar banco genético para acelerar reconhecimento de desaparecidos

Luiz Otávio Calderan

Repórter

