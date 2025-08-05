Coleta de DNA para identificação de desaparecidos ocorre até 15 de agosto em Passo Fundo 

Material genético será analisado por peritos do IGP. Marco Favero / Agencia RBS

A partir desta terça-feira (5) até o dia 15 de agosto, familiares de pessoas desaparecidas podem procurar postos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) em Passo Fundo e outras 25 cidades do Rio Grande do Sul para realizar a coleta de material genético. A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional para identificação de pessoas desaparecidas.

É fundamental a participação de familiares biológicos da pessoa desaparecida, como pais, irmãos e filhos, para que se tenha a identificação. O DNA coletado será utilizado exclusivamente para esse fim.

A iniciativa quer auxiliar na análise de perfis que aguardam o procedimento de reconhecimento. Um maior banco genético aceleraria a identificação dessas pessoas.

— Tanto aqui quanto em qualquer posto médico-legal no Estado, a pessoa que tem um familiar desaparecido, no RS e em qualquer lugar do país, que se dirija ao IGP, trazendo o boletim de ocorrência de desaparecimento. Aqui é feita a coleta do material genético, geralmente uma gota de sangue — explica o coordenador regional Ricardo Tello Durks.

Caso o familiar não tenha um boletim, é necessário ir primeiro até a Polícia Civil para fazer o registro da ocorrência de desaparecimento.

— O laboratório do IGP extrai o DNA e lança essa informação num banco de dados nacional, que permite que pessoas desaparecidas no país inteiro sejam ligadas a familiares que estão procurando o seu ente querido — finaliza Durks.

O Rio Grande do Sul ocupa atualmente a quarta colocação no ranking nacional de contribuições de perfis genéticos. Na campanha nacional, além da Passo Fundo, a coleta pode ser feita em postos do IGP de Erechim, Palmeira das Missões, Ijuí, Santa Rosa, Santo Ângelo e São Luiz Gonzaga.

Onde fazer a coleta em Passo Fundo

Quando : de 5 a 15 de agosto

: de 5 a 15 de agosto Onde : Posto Médico Legal de Passo Fundo (Rua Paissandú, 1.314)

: Posto Médico Legal de Passo Fundo (Rua Paissandú, 1.314) Contato: (54) 3312-0101



















