Chuva e frio voltam em Passo Fundo; confira a previsão do tempo para os próximos dias

O fim de semana é marcado pelo retorno da chuva e do frio em Passo Fundo, no norte do Estado. As temperaturas mínimas despencam a partir deste sábado (23), e seguirão abaixo dos 10ºC até quarta-feira (27), conforme a previsão da Climatempo.
As mudanças são reflexos da frente fria e do ciclone extratropical, que já provocaram chuva no Estado e se deslocam em direção ao oceano, mas ainda favorecem a ocorrência de novas pancadas na Região Norte.
A previsão é de 10 milímetros de chuva neste sábado, seguido de 9mm no domingo (24), e 11mm na segunda-feira (25). O tempo voltará a ficar firme a partir de quarta-feira, com previsão de céu nublado.
Confira a previsão do tempo
- Sábado (23): nublado, com chuva durante o dia e à noite. À tarde ocorre temporal. Mínima de 7ºC e máxima de 23ºC.
- Domingo (24): chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem. Mínima de 6ºC e máxima de 9°C, com alerta para mudança brusca de temperatura.
- Segunda-feira (25): chuvoso durante o dia e a noite. Mínima de 8ºC e máxima de 12°C.
- Terça-feira (26): nublado, com chuva de manhã e no começo da tarde. Mínima de 7ºC e máxima de 13°C.
- Quarta-feira (27): sol com muitas nuvens. Mínima de 9ºC e máxima de 18°C, com alerta para mudança brusca de temperatura.