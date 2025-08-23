Chuva e frio voltam em Passo Fundo; confira a previsão do tempo para os próximos dias

Mudanças são reflexos da frente fria e do ciclone extratropical. Neimar De Cesero / Agência RBS

O fim de semana é marcado pelo retorno da chuva e do frio em Passo Fundo, no norte do Estado. As temperaturas mínimas despencam a partir deste sábado (23), e seguirão abaixo dos 10ºC até quarta-feira (27), conforme a previsão da Climatempo.

As mudanças são reflexos da frente fria e do ciclone extratropical, que já provocaram chuva no Estado e se deslocam em direção ao oceano, mas ainda favorecem a ocorrência de novas pancadas na Região Norte.

A previsão é de 10 milímetros de chuva neste sábado, seguido de 9mm no domingo (24), e 11mm na segunda-feira (25). O tempo voltará a ficar firme a partir de quarta-feira, com previsão de céu nublado.

Leia Mais Preparativos para o 20 de setembro impulsionam vendas em Passo Fundo

Confira a previsão do tempo