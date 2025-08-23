Geral

Mudança de temperatura
Notícia

Chuva e frio voltam em Passo Fundo; confira a previsão do tempo para os próximos dias

Temperaturas mínimas seguirão abaixo dos 10ºC até a quarta-feira (27), conforme a previsão da Climatempo. 

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS