"Chegamos para trabalhar e já estava tudo cortado": o que motivou o corte de árvores na Rua Morom

Caso aconteceu na terça-feira (12), no quarteirão entre as ruas Capitão Eleutério e Fagundes dos Reis. Conforme os lojistas, ação aconteceu antes da abertura do comércio

Eduarda Costa

Repórter

