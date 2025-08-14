"Chegamos para trabalhar e já estava tudo cortado": o que motivou o corte de árvores na Rua Morom

Três árvores foram cortadas pela RGE nesta semana Eduarda Costa / Agencia RBS

O corte de três árvores na Rua Morom, no centro de Passo Fundo, virou assunto na cidade nesta semana. Conhecida por sua arborização, a rua é um cartão postal do comércio, com árvores plantadas em ambos os lados da calçada.

O corte foi feito na terça-feira (12) pela RGE, no quarteirão entre as ruas Capitão Eleutério e Fagundes dos Reis. Conforme uma das lojistas, Lene Seixas, a ação aconteceu por volta das 7h, antes da abertura do comércio:

— Chegamos para trabalhar e já estava tudo cortado. É triste porque elas eram meus xodós, eu vinha trabalhar e sempre observava elas. Agora a falta da sombra já está afetando minha vitrine, vai pegar sol nos produtos o dia todo.

Na loja ao lado, a proprietária Márcia Meneguzzi tenta ver a questão para além da polêmica:

— É triste ver uma árvore ser cortada, mas é preciso ver o todo. A Morom precisa de atenção num geral, revitalização das calçadas e dos canteiros, deixar ela bonita novamente.

Corte foi informado à prefeitura

Em Passo Fundo, o Conselho Municipal de Arborização Urbana é responsável pelo cuidado com todas as árvores da cidade, incluindo podas, supressão e plantio.

Conforme o presidente, Juan Mascaró Dia, o grupo foi informado sobre o corte realizado pela RGE. Entre os motivos alegados é o fato de que os galhos impediam que o caminhão de manutenção acessasse a fiação de forma adequada e que a solução era o corte.

— A RGE tem autonomia para fazer manutenção da rede elétrica. Entendo que há um apego com a Rua Morom, e pode ter faltado comunicação com a comunidade. A rua tem uma geografia complexa, é estreia em relação à altura das edificações, e muitas árvores estão em sofrimento — resume Juan.

O que diz a RGE

Contatada, a RGE informou, por meio de nota, que a ação foi feita pelo tamanho das árvores e pela "incompatibilidade de convívio harmônico com a rede elétrica".

As manutenções estão de acordo com as normativas, e, segundo a RGE, são feitas para minimizar riscos à integridade do sistema elétrico ou interrupção do fornecimento de energia.

Ainda, a companhia informou que desde 2019 fez o plantio de 800 mudas de árvores em Passo Fundo, com supervisão da prefeitura. Confira a nota na íntegra:

"A RGE somente executa podas preventivas de livramento dos ramos/galhos da arborização urbana, além de substituições, pelo fato do crescimento demasiado de espécies presentes de médio e grande porte que são incompatíveis com o convívio harmônico com as redes elétricas, onde há interferência direta ou potencial. Este processo tem o objetivo de minimizar os riscos iminentes à integridade do sistema elétrico e/ou à interrupção do fornecimento de energia elétrica e segurança da população que a vegetação em contato com as redes possa causar.

As podas realizadas seguem critérios técnicos e diretrizes da ABNT NBR 16246-1, as quais devem ser compatibilizadas com as diretrizes da ABNT NBR 15688:2012 que traz os espaçamentos mínimos entre rede e vegetal pelo aspecto técnico operativo à rede, sendo realizadas visando o menor impacto visual e ambiental possíveis. As equipes são devidamente treinadas e capacitadas, o ferramental utilizado é o mais adequado para a atividade e, além disso, possuem as respectivas licenças ambientais dos órgãos competentes. Ao longo dos últimos anos, a RGE vem investindo em tecnologias que diminuem a necessidade de podas. Contudo, isoladamente tais tecnologias não eliminam a necessidade de podas periódicas para garantir a segurança e a continuidade da energia elétrica, enquanto não se reconfigura o padrão da arborização em centros urbanos.