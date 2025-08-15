Cão comunitário ajuda a divulgar o comércio local e a proteção de animais de rua em Marau

Durante o dia, cão passeia pelo comércio da cidade para ganhar atenção e petiscos. ONG Patas Protetoras / Divulgação

Em Marau, no norte do RS o cão Chokito é famoso: o vira-lata preto é fotografado onde quer que vá. Embora não tenha um tutor oficial, ele recebe atenção da comunidade e é bem recebido nas casas e comércio do município de 45 mil habitantes.

Chokito, batizado assim por provavelmente ter nascido na época da Páscoa, surgiu nas ruas da cidade e preocupava a população. Muitas pessoas ligavam para a Associação Patas Protetoras pedindo para que ele fosse resgatado.

— Ele foi adotado mais de uma vez, mas ficava triste e se recusava a comer quando precisava viver em espaço fechado. A vida dele é estar na rua, conhecendo pessoas e recebendo carinho — relata Gabrielli Zonta, integrante da associação, que lembra que mais de uma vez o cão foi recolhido.

Em uma das oportunidades, ele foi levado para um apartamento e quase pulou da sacada do terceiro andar. Diante do cenário, a opção foi levá-lo para uma casa e, de lá, ele saiu para passear por Marau.

O cão tem a própria rotina: durante o dia passeia pelo comércio da cidade para ganhar atenção e petiscos. Mas ele não se limita às empresas, até a igreja Chokito frequenta.

— Ele vai em qualquer lugar, realmente. Acredito que é dar sorte de encontrar ele, de tu estar passando e poder encontrar ele em algum lugar. Até dentro da igreja ele já foi, bem religioso — brinca Gabrielli.

À noite, Chokito sabe em quais casas garantir a janta. Nas quartas-feiras, por exemplo, ele vai até uma residência onde são feitos churrascos. Entre um ponto e outro, ganha abrigo para o pernoite.

— Ele tá bem gordinho. Eu acho que a gente vai colocar um aviso no Instagram pra não alimentarem tanto ele — diz a protetora com bom humor.

Vira-lata influencer

O Instagram a que ela se refere é o perfil do animal @chokito.cao_comunitario. A conta foi criada com o intuito de monitorar Chokito.

Quando ele vai até alguma loja ou casa, o pedido é para que a população tire uma foto ou registre um vídeo do vira-lata e depois marque sua conta dizendo onde ele está.

A ideia deu tão certo que, atualmente, o perfil tem sido usado também para divulgar o comércio local, conforme Gabrielli:

— Ele visita bastante locais de empresários, então serve até pra uma forma de divulgar os comércios da cidade.

Chokito também tem ajudado a Associação Patas Protetoras a divulgar o trabalho com outros animais e arrecadar doações.

— O alcance dele é muito grande por esse símbolo que ele traz. De certa forma, a gente consegue divulgar o trabalho da associação junto ali no Instagram dele. Tem campanhas que a gente acaba colocando ele como propaganda pra poder auxiliar ali no alcance da divulgação — destaca.

Atualmente, cerca de 400 pessoas contribuem mensalmente com o projeto que custeia desde o resgate até despesas veterinárias de cães no município.

