Caminhão desgovernado atinge duas residências e deixa bairro sem luz em Carazinho 

Um caminhão desgovernado atingiu duas residências e um poste de luz em Carazinho, no norte do Estado. A ocorrência foi registrada por volta das 18h40min na Rua Tupinambás, no bairro Conceição.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo atingiu a lateral de uma casa, passando por um poste da rede elétrica e parando somente ao atingir o muro de outra residência.

Ainda segundo informações dos bombeiros, o caminhão estava ligado em uma oficina enquanto era consertado quando o responsável pelo serviço se afastou e o veículo começou a andar.

Veículo atingiu duas residências e um poste da rede elétrica. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Não há registro de feridos. Não havia ninguém dentro do caminhão no momento do acidente. A moradora de uma das residências precisou de atendimento médico após entrar em estado de choque.