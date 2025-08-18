Caminhão desgovernado atinge duas residências e deixa bairro sem luz em Carazinho 

Um caminhão desgovernado atingiu duas residências e um poste de luz em Carazinho, no norte do Estado. A ocorrência foi registrada por volta das 18h40min na Rua Tupinambás, no bairro Conceição.
Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo atingiu a lateral de uma casa, passando por um poste da rede elétrica e parando somente ao atingir o muro de outra residência.
Ainda segundo informações dos bombeiros, o caminhão estava ligado em uma oficina enquanto era consertado quando o responsável pelo serviço se afastou e o veículo começou a andar.
Não há registro de feridos. Não havia ninguém dentro do caminhão no momento do acidente. A moradora de uma das residências precisou de atendimento médico após entrar em estado de choque.
Por conta da colisão no poste da rede elétrica, boa parte do bairro ficou sem luz. A companhia de energia elétrica responsável, a Eletrocar, segue no local para reestabelecer o serviço. Não há previsão de retorno.