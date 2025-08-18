Geral

Caminhão desgovernado atinge duas residências e deixa bairro sem luz em Carazinho 

Não há registro de feridos. Caso foi registrado por volta das 18h40min na Rua Tupinambás, no bairro Conceição

Tatiana Tramontina

Repórter

