Cachorro fica preso em bueiro e é resgatado por bombeiros de Marau; veja vídeo

O cão foi resgatado sem ferimentos. Corpo de Bombeiros de Marau / Divulgação

Um vira-lata em apuros mobilizou agentes do Corpo de Bombeiros em um resgate (vídeo abaixo) que durou pelo menos uma hora na quinta-feira (14) em Marau, no norte do Estado.

O cão foi localizado preso em um bueiro, no Distrito Industrial, por pessoas que caminhavam pela rua. Elas acionaram os militares, que montaram uma operação para libertar o caramelo.

— Isolamos a área para iniciar as manobras de desencarceramento. Como era uma estrutura metálica, usamos ferramentas expansivas e de corte. Depois que ele foi liberado, deu pra ver que estava agitado, por conta do tempo que permaneceu preso, mas estava bem — conta o bombeiro Jakson Burille.

Os bombeiros não localizaram tutores do bicho, um macho que aparentava ter idade avançada. Também não foi possível descobrir como o cusco foi parar dentro do bueiro.