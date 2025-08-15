Geral

Operação Cusco
Cachorro fica preso em bueiro e é resgatado por bombeiros de Marau; veja vídeo

Agentes trabalharam por ao menos uma hora até a libertação do cão. Tutores não foram localizados

Rebecca Mistura

Repórter

