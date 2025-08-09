Bazar solidário da ONG Amor segue na segunda-feira em Passo Fundo

A nova edição do bazar solidário da ONG Amor vai seguir na próxima segunda-feira (11) no salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no centro de Passo Fundo. O evento será realizado das 9h às 15h.
O bazar é uma continuação da ação realizada neste sábado (9). Conforme a entidade, a adesão foi aquém do esperado, o que motivou a decisão de abrir as portas do bazar novamente, a fim de arrecadar mais recursos para a instituição.
Peças de R$ 2 a R$ 30
Em torno de duas mil peças foram compradas, dentre as cerca de 20 mil que estavam à venda. Com preços entre R$ 2 e R$ 30, o bazar tem opções de verão e inverno para adultos e crianças. Suzana Maria de Freitas, de 41 anos, aproveitou a tarde para "garimpar".
— A gente acha coisas muito baratas e de boa qualidade, é só procurar um pouco. Estou levando roupas para mim e para meu filho, vale muito a pena não só as novas, mas as usadas também — conta.
O valor arrecadado será revertido para a entidade filantrópica de assistência social, que presta apoio a crianças, jovens e idosos.
Ao todo, a organização tem 900 famílias cadastradas e conta com cerca de 20 colaboradores. A ONG arca com despesas das refeições das crianças, além de R$ 60 mil em manutenção.
Bingo Solidário
No próximo sábado (16), a ONG Amor realiza o Bingo Solidário no Clube Recreativo Juvenil, também para arrecadar recursos. O cartão antecipado custa R$ 25 e vem com seis cartelas, uma para cada rodada. No dia do evento, cada cartela será vendida por R$ 5.
Os participantes poderão ganhar cestas recheadas, eletrodomésticos, vales, brindes especiais e outros prêmios.
Serviço
- O quê: Bingo Solidário da ONG Amor
- Quando: sábado (16), das 15h às 18h
- Onde: Clube Recreativo Juvenil (Rua Benjamin Constant, 286 — Passo Fundo)
- Cartão antecipado e mais informações: (54) 99208-4925