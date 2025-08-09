Bazar solidário da ONG Amor segue na segunda-feira em Passo Fundo

Cerca de duas mil das 20 mil peças à venda neste sábado foram vendidas. Rebecca Mistura / Agencias RBS

A nova edição do bazar solidário da ONG Amor vai seguir na próxima segunda-feira (11) no salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no centro de Passo Fundo. O evento será realizado das 9h às 15h.

O bazar é uma continuação da ação realizada neste sábado (9). Conforme a entidade, a adesão foi aquém do esperado, o que motivou a decisão de abrir as portas do bazar novamente, a fim de arrecadar mais recursos para a instituição.

Peças de R$ 2 a R$ 30

Em torno de duas mil peças foram compradas, dentre as cerca de 20 mil que estavam à venda. Com preços entre R$ 2 e R$ 30, o bazar tem opções de verão e inverno para adultos e crianças. Suzana Maria de Freitas, de 41 anos, aproveitou a tarde para "garimpar".

— A gente acha coisas muito baratas e de boa qualidade, é só procurar um pouco. Estou levando roupas para mim e para meu filho, vale muito a pena não só as novas, mas as usadas também — conta.

O valor arrecadado será revertido para a entidade filantrópica de assistência social, que presta apoio a crianças, jovens e idosos.

Ao todo, a organização tem 900 famílias cadastradas e conta com cerca de 20 colaboradores. A ONG arca com despesas das refeições das crianças, além de R$ 60 mil em manutenção.

Bingo Solidário

No próximo sábado (16), a ONG Amor realiza o Bingo Solidário no Clube Recreativo Juvenil, também para arrecadar recursos. O cartão antecipado custa R$ 25 e vem com seis cartelas, uma para cada rodada. No dia do evento, cada cartela será vendida por R$ 5.

Os participantes poderão ganhar cestas recheadas, eletrodomésticos, vales, brindes especiais e outros prêmios.

Serviço