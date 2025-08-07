Geral

Próximas décadas
Notícia

Aumento populacional, envelhecimento e mobilidade: os desafios para o futuro de Passo Fundo

Maior município da Região Norte, referência em saúde, educação e industrialização, celebra 168 anos de emancipação nesta quinta-feira (7)

Eduarda Costa

Repórter

