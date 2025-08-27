Associação de cegos aponta falhas em piso tátil do Parque Linear da Avenida Brasil

Instalação inadequada do piso de alerta - com as bolinhas - é uma das reclamações. Reprodução RBS TV / Divulgação

Problemas de acessibilidade no Parque Linear da Avenida Brasil, em Passo Fundo, voltaram a ser apontados por pessoas com deficiência visual após a entrega da obra. Segundo a Associação Passo-fundense de Cegos (Apace), o piso tátil instalado no local apresenta falhas que comprometem a segurança e a autonomia dos usuários.

Entre as dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência visual estão trechos onde o piso tátil direciona o usuário para o meio da ciclovia, sem sinalização de alerta. Além disso, não há piso de alerta em áreas com obstáculos e o piso tátil contorna apenas os canteiros, impedindo o acesso a bancos, bebedouros e outras estruturas de convivência.

Pessoas cegas ou com baixa visão não conseguem aproveitar o parque. O piso tátil não leva até os equipamentos — destacou Fábio Flores, presidente da Apace.

A entidade reforça ainda que o objetivo das questões pontuadas é garantir plena autonomia para os usuários com baixa visão e cegos:

— A gente quer propiciar que mais pessoas possam se locomover e usar esses momentos tão ricos pra lazer. Pra ser um parque todo acessível, precisa ter esses mecanismos que nos deem autonomia e independência.

Reclamação antiga

As dificuldades de acessibilidade no Parque Linear da Avenida Brasil já haviam sido apontadas pela Apace em outubro de 2023, como mostrou a reportagem de GZH. Ainda durante a conclusão da primeira fase das obras, a associação reclamou de uma série de falhas no piso tátil instalado no local.

Na época, a prefeitura informou que faria uma vistoria no local junto com a Apace e que, se fosse constatada a necessidade, solicitaria adequações à empresa responsável.

RELEMBRE Pessoas com deficiência visual reclamam de piso tátil do Parque Linear de Passo Fundo

Agora, o Executivo defende que, mesmo sem piso tátil em todo o parque, há uma linha guia — um cordão elevado — que auxilia na orientação das pessoas com deficiência visual. O município, no entanto, reconheceu que melhorias são necessárias para ampliar a inclusão.

— Nós temos hoje no Parque Linear, no nosso entendimento, o atendimento das normas necessárias pra que possam cruzar o parque fora a fora, fazendo as travessias nos dois extremos. Mas sabemos que ainda é preciso encontrar alternativas pra que façam melhor uso das partes internas dos canteiros — pontuou o secretário de Planejamento, Giezi Schneider.

