Após ventania e calor, chuva e frio voltam a Passo Fundo; veja a previsão do tempo

Nos próximos dias, os passo-fundenses viverão a gangorra das temperaturas: a cidade do norte gaúcho deve ter máxima de 28ºC na sexta-feira (22), para na sequência registrar mínima de 6ºC no domingo (24), conforme a previsão da Climatempo.
As mudanças são reflexos da frente fria e do ciclone extratropical, que já provocaram chuva no Estado e se deslocam em direção ao oceano, mas ainda favorecem a ocorrência de novas pancadas na Região Norte. As rajadas de vento seguem como destaque.
A ventania pode soprar entre 45 a 80 km/h pelo Rio Grande do Sul. A Defesa Civil Estadual e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estão com alertas válidos até o fim da noite desta quarta-feira (20), indicando que há risco de queda de árvores e de energia.
A variação da temperatura nos próximos dias deve ser de até 22ºC, de acordo com a Climatempo, com termômetros despencando em Passo Fundo. A cerca de um mês para o fim do inverno, a cidade já sentirá a transição para a próxima estação.
Confira a previsão do tempo
- Quarta-feira (20): sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 12ºC e máxima de 18°C, com rajadas de vento de até 25 km/h.
- Quinta-feira (21): sol com muitas nuvens durante o dia. À noite, pancadas de chuva. Mínima de 10ºC e máxima de 22ºC.
- Sexta-feira (22): sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. Mínima de 17ºC e máxima de 28ºC, com alerta para mudança brusca de temperatura.
- Sábado (23): nublado, com chuva durante o dia e à noite. À tarde ocorre temporal. Mínima de 7ºC e máxima de 23ºC, com alerta para mudança brusca de temperatura.
- Domingo (24): chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem. Mínima de 6ºC e máxima de 9°C, com alerta para mudança brusca de temperatura.