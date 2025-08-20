Geral

Gangorra
Notícia

Após ventania e calor, chuva e frio voltam a Passo Fundo; veja a previsão do tempo

Termômetros devem despencar na cidade, passando de 28ºC na sexta-feira (22) para 6ºC no domingo (24)

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS