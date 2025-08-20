Após ventania e calor, chuva e frio voltam a Passo Fundo; veja a previsão do tempo

Variação de temperatura durante o fim de semana chega a 22°C. André Ávila / Agencia RBS

Nos próximos dias, os passo-fundenses viverão a gangorra das temperaturas: a cidade do norte gaúcho deve ter máxima de 28ºC na sexta-feira (22), para na sequência registrar mínima de 6ºC no domingo (24), conforme a previsão da Climatempo.

As mudanças são reflexos da frente fria e do ciclone extratropical, que já provocaram chuva no Estado e se deslocam em direção ao oceano, mas ainda favorecem a ocorrência de novas pancadas na Região Norte. As rajadas de vento seguem como destaque.

A ventania pode soprar entre 45 a 80 km/h pelo Rio Grande do Sul. A Defesa Civil Estadual e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estão com alertas válidos até o fim da noite desta quarta-feira (20), indicando que há risco de queda de árvores e de energia.

A variação da temperatura nos próximos dias deve ser de até 22ºC, de acordo com a Climatempo, com termômetros despencando em Passo Fundo. A cerca de um mês para o fim do inverno, a cidade já sentirá a transição para a próxima estação.

Confira a previsão do tempo