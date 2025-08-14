Apae promove cachorro-quente solidário neste sábado; confira os horários

A Apae Passo Fundo realiza no sábado (16) o seu tradicional cachorro-quente solidário. A ação acontece das 11h às 18h, na sede da instituição.
A iniciativa arrecada recursos para a melhoria dos serviços de assistência social, educação e saúde da instituição, que atende mais de 500 pessoas com deficiência de Passo Fundo e região.
As fichas custam R$ 15 e poderão ser adquiridas diretamente no local. É possível levar o alimento para casa ou consumir na própria Apae, onde haverá um espaço com mesas e cadeiras.
O evento conta com o apoio do Movimento de Cursilhos de Cristandade (MCC), responsável pela produção e montagem dos lanches.
Serviço
- O que: cachorro-quente da Apae
- Quando: sábado (16), das 11h às 18h
- Onde: na sede da instituição (Rua Bezerra de Menezes, 70 — Vila Popular)
- Valor das fichas: R$ 15.