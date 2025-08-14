Apae promove cachorro-quente solidário neste sábado; confira os horários

É possível levar o alimento para casa ou consumir na própria Apae. Eduarda Costa / Agencia RBS

A Apae Passo Fundo realiza no sábado (16) o seu tradicional cachorro-quente solidário. A ação acontece das 11h às 18h, na sede da instituição.

A iniciativa arrecada recursos para a melhoria dos serviços de assistência social, educação e saúde da instituição, que atende mais de 500 pessoas com deficiência de Passo Fundo e região.

Leia Mais Acampamento da Criança com Diabetes fará pedágio solidário no sábado; saiba os pontos

As fichas custam R$ 15 e poderão ser adquiridas diretamente no local. É possível levar o alimento para casa ou consumir na própria Apae, onde haverá um espaço com mesas e cadeiras.

O evento conta com o apoio do Movimento de Cursilhos de Cristandade (MCC), responsável pela produção e montagem dos lanches.

Serviço