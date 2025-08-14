Geral

Em Passo Fundo
Apae promove cachorro-quente solidário neste sábado; confira os horários

Fichas custam R$ 15 e poderão ser adquiridas diretamente no local. Iniciativa visa arrecadar recursos à instituição que atende pessoas com deficiência

GZH Passo Fundo

