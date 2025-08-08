Adolescente segue internado e Justiça avalia futuro do agressor um mês após ataque a escola de Estação

Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi foi alvo do ataque do adolescente de 16 anos no início de julho. Jefferson Botega / Agencia RBS

O dia 8 de julho de 2025 dificilmente será esquecido pelos moradores de Estação, município de cerca de 6 mil habitantes do norte gaúcho. Por volta das 10h, um adolescente de 16 anos entrou na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, matou um aluno e feriu outras três pessoas a facadas. Um mês depois, o caso aguarda por uma decisão judicial.

O agressor foi ouvido pela Justiça na última semana. A audiência no Fórum de Getúlio Vargas contou com 16 testemunhas de acusação, entre elas uma das vítimas do ataque, além da professora e dos pais de alunos. No segundo dia, quatro testemunhas de defesa e o adolescente prestaram depoimento.

Também foram realizadas perícias psicológica e psiquiátrica. O resultado dos laudos não foi divulgado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) que, na última segunda-feira (4), solicitou à Justiça a aplicação de medida socioeducativa de internação para o adolescente.

Conforme o promotor Alexandre Vinícius Murussi, o pedido é necessário para a proteção da sociedade e resposta institucional à gravidade da violência cometida. O processo segue para as alegações finais da defesa e, depois, será julgado pela juíza responsável.

Volta à rotina depois do trauma

Retomada das aulas aconteceu em 17 de julho. Rebecca Mistura / Agencia RBS

As aulas das escolas da rede municipal de ensino foram canceladas por quatro dias após o ataque. Das cinco instituições de ensino do município, quatro voltaram no dia 14 de julho, enquanto a Escola Maria Nascimento Giacomazzi retomou as atividades em 17 de julho.

O processo contou com apoio do Ministério da Educação, que enviou para o município uma equipe de quatro psicólogos e assistentes sociais para atender a comunidade afetada pela tragédia. Após o retorno das férias escolares de inverno, na segunda-feira (4), o suporte segue no formato online.

— Sempre que precisamos desse apoio, buscamos tanto eles (Ministério da Educação) quanto a Secretaria Estadual de Educação. Estamos implementando esse planejamento coletivo, sempre com diálogo, para que nos deem o suporte necessário na tomada das decisões — disse a secretária municipal de Educação, Marcele Anversa Lima.

Chamada de "Semana de Convivência Escolar", a programação de volta às aulas incluiu atividades voltadas ao pertencimento e convivência entre as crianças, e também contou com a participação dos familiares dos estudantes. O objetivo é que a ação se torne tradicional na rede de educação de Estação.

— É um novo normal. Retornamos com essas atividades para que pudéssemos criar um clima de acolhimento, tanto para os alunos quanto para as famílias. Cerca de 99% das crianças retornaram. Estamos dando tempo para cada família nesse acolhimento psicossocial — enfatiza a secretária.

Conforme Marcele, além da presença de um brigadiano do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e cada instituição da cidade, o município também conta com uma patrulha escolar que faz a monitoria dos espaços durante o horário de aula.

— A cidade está unida para essa reconstrução. É um momento de bastante dor pra comunidade. O município sempre foi muito acolhedor. Mas, o que nós temos visto é a comunidade mostrando que temos a capacidade de reagir — finaliza.

O dia do ataque

Polícia foi acionada após o ataque. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Câmeras de monitoramento de Estação mostraram o percurso do adolescente antes do ataque na manhã de 8 de julho. Ele saiu de casa, foi até um bazar comprar bombinhas para assustar os alunos, voltou para casa e então foi à escola, no centro do município, de bicicleta.

Chegando lá, pediu para entregar um currículo. Ao entrar no prédio, informou que utilizaria o banheiro e então, de uma mochila, retirou duas facas e deu início ao ataque.

Inicialmente, o adolescente entrou numa sala do 5º ano do Ensino Fundamental, onde algumas crianças foram feridas com menor gravidade. Em seguida, foi para a sala do 3º ano, onde atacou três crianças com maior gravidade.

Vitor André Kungel Gambirazi, 9 anos, estava no fundo da sala e não resistiu aos ferimentos. Uma professora de 34 anos tentou salvar as crianças e conter o agressor. Ela foi ferida com cortes no tórax e chegou a ficar hospitalizada, mas teve alta no dia seguinte.

Uma menina de 8 anos teve traumatismo cranioencefálico e passou por cirurgia. O ataque ainda deixou uma segunda estudante, também de 8 anos, ferida. Ambas receberam atendimento médico e passam bem.

O zelador Luís Carlos dos Santos foi o responsável por desarmar o adolescente e impedir que o ataque continuasse, ao atingi-lo com uma pá nas costas.

Santos alertou os professores, alunos e funcionários para que saíssem o mais rápido possível da escola. Ele também gritou para as pessoas que estavam no posto de saúde que fica nas redondezas, que correram para a frente do prédio e acionaram a polícia.

Já a aposentada Ercinda Dala Corte, 76 anos, que mora ao lado da instituição, acolheu e prestou socorros aos alunos que fugiram da escola.

O que apontou a investigação?

As investigações foram concluídas pela Polícia Civil no dia 16 de julho. O adolescente assumiu a autoria do crime e foi responsabilizado por atos infracionais equiparados a homicídio consumado pela morte de Vitor André Kungel Gambirazi e por 39 tentativas de homicídio praticadas contra alunos e uma professora.

A investigação concluiu que o adolescente de 16 anos agiu sozinho diante do ataque à escola. A Polícia Civil fez buscas na casa onde o adolescente morava com os pais. O objetivo era identificar eventuais pistas que levassem à motivação do ataque.

Após os depoimentos, ficou entendido que a escolha pela instituição teria sido aleatória. O adolescente não tinha relação com a escola.

A perícia feita em celulares da família apontou que o agressor também participava de comunidades online que abordam o tema, embora de forma superficial, conforme o delegado Jorge Fracaro Pierezan.