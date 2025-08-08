Geral

Norte do RS
Notícia

Adolescente segue internado e Justiça avalia futuro do agressor um mês após ataque a escola de Estação

Audiência que ouviu agressor aconteceu na última semana. Ministério Público solicitou aplicação de medida socioeducativa de internação

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS