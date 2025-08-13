A fragilidade institucional da democracia brasileira: conflitos entre os poderes

STF tem desempenhado papel central, e por vezes controverso, escreveu Jocélio Cunha. Fabio Rodrigues-Pozzobom / Agência Brasil

Por Jocélio Nissel Cunha, presidente do Hospital de Clínicas de Carazinho

A democracia brasileira atravessa mais um de seus momentos decisivos. Após décadas de avanços institucionais, participação popular crescente e estabilidade política, o país se vê novamente diante de desafios que testam os limites do sistema democrático e a maturidade de suas instituições.

Nos últimos anos, o Brasil tem convivido com uma polarização política extrema, crises econômicas recorrentes, desinformação em massa e tentativas claras de minar a confiança pública em instituições essenciais, como o Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional e a própria imprensa.

Tudo isso compõe um cenário bastante preocupante, em que o debate político muitas vezes deixa de lado o conteúdo e a argumentação para se render às narrativas de confronto, fúria e negação da realidade.

Nesse contexto, o STF, especialmente por meio da atuação do ministro Alexandre de Moraes, tem desempenhado um papel central, e por vezes muito controverso. Moraes ganhou notoriedade internacional por sua firme atuação contra redes de desinformação e discursos antidemocráticos, incluindo decisões duras contra influenciadores, políticos e plataformas digitais.

Por um lado, sua postura é vista por muitos como um necessário freio às ameaças autoritárias e à radicalização política. Por outro, críticas se acumulam quanto aos limites da liberdade de expressão, à falta de transparência em certos processos e concentração de poder nas mãos de um único magistrado.

Essas ações têm repercutido além das fronteiras nacionais. O Brasil, que até pouco tempo era elogiado por sua transição democrática e seu sistema eleitoral avançado, hoje enfrenta críticas de entidades internacionais, ONGs de direitos civis e parlamentares de vários países, apontam riscos de abuso de autoridade e censura judicial.

Os Estados Unidos, além das sanções econômicas aplicadas ao país, também sancionaram o ministro Alexandre de Moraes com Lei Magnitsky, usada para punir estrangeiros pela prática de censura e violação dos direitos humanos. Na Europa, alguns legisladores já discutem também possíveis sanções diplomáticas contra o Brasil.

A questão das big techs

A questão das taxações de plataformas digitais, impulsionada por decisões judiciais e pelo debate acalorado no Congresso, também agravam a imagem do país no exterior. Para gigantes da tecnologia, como Google, Meta e X (ex-Twitter), o Brasil tem sinalizado um ambiente jurídico instável e cada vez mais intervencionista, o que pode afastar investimentos e dificultar parcerias econômicas futuras.

Para completar esse cenário tenso, a recente prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro adiciona mais um capítulo preocupante à história democrática brasileira. Independentemente do julgamento sobre seus atos e da necessidade de responsabilização por eventuais crimes, a forma como o processo está sendo conduzido gera questionamentos legítimos: houve a observação constitucional do devido processo legal? Há imparcialidade plena nas investigações e julgamentos?

A prisão de um ex- chefe de Estado é sempre um fato grave e sensível, que exige equilíbrio, transparência e ampla fundamentação jurídica. Do contrário, corre-se o risco de transformar a Justiça em palco de disputas políticas, alimentando ainda mais o ciclo de radicalização que já ameaça a coesão nacional JOCÉLIO CUNHA presidente do Hospital de Clínicas de Carazinho

Longa estrada à frente

Para o professor doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, Luis Clóvis M. da Rocha Jr., em sua obra “A Erosão da Constituição pelos Tribunais”, a politização, o ativismo e interpretações erradas causam a erosão constitucional. Isso decorre do avanço pernicioso de teorias que aprisionam a democracia no tribunal, como o neoconstitucionalismo, provocando a politização e o descrédito da própria instituição.

Ideias de “corrigir moralmente” a Constituição, ou de escolher os inimigos da democracia, tornam o guardião em algoz, não reconhecendo limites ao seu poder e ao que se pode ou se deve fazer. Assim, o Direito, que é limite, dilui-se em politica e em discussões morais ou filosóficas.

Isso compromete a própria democracia, que se alega defender, e deveria ser evitado. Enquanto o presidente Lula continuar priorizando discursos ideológicos e provocações vazias nas suas falas públicas, especialmente quando se trata das grandes potências econômicas, o país continuará perdendo oportunidades reais de solucionar crises como a atual.

A retórica partidária, voltada ao palanque interno, não produz resultados na arena do comércio internacional. Ao contrário, desgasta a imagem do Brasil e afasta possíveis apoios multilaterais. Essa postura não só prejudica a indústria nacional como agrava os impactos sociais em regiões diretamente afetadas, como o Rio Grande do Sul, que já enfrenta uma grave crise humanitária e econômica em razão das enchentes e agora encara mais esse golpe externo.

Segundo o presidente da Federasul, Rodrigo Souza Costa, o país não pode aceitar atitudes de um governo que se coloca acima da Constituição e do Congresso Nacional:

Enquanto o presidente Lula continuar com provocações ideológicas não teremos uma solução para essa crise que causa um impacto social e econômico brutal para o Brasil e o Rio Grande do Sul RODRIGO SOUZA COSTA presidente da Federasul

A situação atual exige diplomacia, educação política e reconstrução de pontes. Os líderes deste país precisam urgentemente cuidar atentamente de nossa democracia, pois ela não é um estado permanente: é um processo. E como todo processo, ela precisa ser cuidada, protegida e renovada constantemente. Estamos vivenciando um momento único de nossa história, uma crise total entre os poderes.

O Brasil tem uma longa estrada pela frente, mas o compromisso com a democracia é, e deve continuar sendo, a base sobre a qual construiremos qualquer futuro possível sob pena de nos tornarmos um país decadente, pobre e sob a gestão de pessoas ditadoras, que a história se encarregara de julgar com o peso de suas consequências.