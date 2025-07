Voluntários fazem campanha para custear tratamento de cadela que teve patas cortadas por tutor

Maus-tratos aconteceram no último fim de semana.

Como ajudar

Quem organiza a arrecadação em prol da cadela é o grupo de voluntários Protetores Caseiros . Todo valor será usado para custear o tratamento veterinário e as próteses necessárias para que "Anja" tenha uma chance de voltar a caminhar.

Relembre o caso

Protetores de animais de Caseiros acionaram a Brigada Militar, que encontrou a cadela caída no pátio da casa no último sábado (19). Ela foi resgatada gemendo de dor e com ferimentos graves.