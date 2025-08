Voluntários buscam próteses para cadela que teve patas cortadas por tutor no norte do RS

Anja ficou com apenas uma das patas e vai depender de próteses para se locomover

Depois de uma semana de campanha, voluntários já conseguiram arrecadar o valor necessário para o tratamento da cadela que teve as patas cortadas pelo tutor em Caseiros, no norte do RS. O comunicado foi feito pelo grupo Protetores Caseiros, que ainda não divulgou o total recebido através das doações (veja abaixo).