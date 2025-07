Venda de morangos sobe 20 vezes em Passo Fundo após febre do doce do amor

Por conta do clima, produção de morango na região é mais baixa do que no verão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

É preciso muito morango para suprir a febre pelo doce do amor, que tomou as redes sociais de todo o Brasil nesta semana. Em Passo Fundo, no norte do Estado, os vendedores da fruta tiveram aumento de até 900% das vendas nos últimos dias, a maioria para confeitarias e padarias.

O quitute é uma versão repaginada da maçã do amor: trata-se de um morango envolto numa camada de brigadeiro de leite ninho, finalizado numa casquinha de açúcar vermelho. O resultado é a combinação da acidez da fruta com o recheio doce e o crocante da cobertura.

Quem registrou o grande percentual foi o vendedor Joshua Vitali. Enquanto em uma semana "normal" a procura girava em torno de 20kg a 40kg, nesta já passa dos 400kg. Para suprir a demanda, o vendedor teve que recorrer a produtores de fora do Estado:

— Com essa grande procura tive que pegar de outros lugares pois o morango precisa de sol para ganhar cor e ficar pronto para comercializar. A remessa de quinta-feira (24), por exemplo, veio de Minas Gerais.

O salto na procura respingou no preço do vendedor: se 1kg de morangos era vendido por R$ 40 na semana passada, agora passou a sair por R$ 56. Com outro vendedor, Vinícius Carvalho, o quilo que era R$ 45 passou para R$ 50, também com uma venda de 400kg nesta semana:

— Já na semana passada uma confeiteira me chamou para fazer esse morango do amor. De lá para cá, minha venda de 200 quilos semanais já passou pra 400kg, e quem compra são confeiteiras e doceiras — resume Vinicius, conhecido como "Vini dos Morangos".

Produtores comemoram

Doce traz brigadeiro branco e calda de caramelo vermelho. @Sisajana / X / Reprodução

No RS, a produção de morangos é mais forte na Serra e tende a ser mais proeminente entre os meses de agosto e outubro. Neste ano, o frio intenso prejudicou os agricultores que cultivaram o fruto, mas ainda assim foi possível garantir a venda dos vermelhinhos.

É o caso do produtor rural do distrito de Bela Vista, Camilo Noro. Segundo ele, a produção dos últimos meses não vinha sendo positiva por causa do frio, que atrasa o crescimento dos morangos. Com a alta demanda pela fruta para fazer o doce do amor, o lucro foi garantido: