Valinhos e São José vão representar Passo Fundo na próxima fase da Taça das Favelas 2025

Passo Fundo, no norte do Estado, escolheu os times que vão representar a cidade na próxima fase da Taça das Favelas Rio Grande do Sul 2025, a maior competição de futebol entre favelas do mundo.

Com as partidas que aconteceram no sábado (26), no bairro São José, as equipes dos bairros Valinhos, no feminino, e do São José, no masculino, seguem para a próxima fase na disputa pelo título estadual. A rodada seguinte acontecerá no sábado (2), em Cruz Alta, onde os times irão enfrentar outros quatro municípios da região.

A competição é um movimento social que estimula a inclusão, a visibilidade e a valorização dos talentos das periferias.

Neste ano, o torneio bateu o recorde de mais de mil times inscritos, de 37 cidades gaúchas. Os classificados seguem agora para as fases finais: quartas, semifinais e a grande final estadual, que acontece em 30 de agosto, com transmissão ao vivo pela RBS TV.

Os campeões receberão uma premiação de R$ 30 mil em materiais esportivos.

Em Passo Fundo, a etapa municipal foi realizada com apoio da secretaria de Esportes, através do Fundo Municipal do Esporte (Funesporte).