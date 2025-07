Reserva natural preserva espécies nativas e arroio que abastece 60% de Passo Fundo

Enquanto a devastação de áreas verdes continua sendo registrada no norte do RS, a preservação de florestas se torna ainda mais importante. A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) da Universidade de Passo Fundo (UPF) é uma das quatro áreas destinadas à preservação na cidade, com mais de 40 espécies de árvores, além de abrigar recursos hídricos, mamíferos e aves.