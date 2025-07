Procissão de São Cristóvão acontece domingo em Passo Fundo; veja a programação e como fica o trânsito

Celebração está na 64ª edição em Passo Fundo. Marcelo Oliveira / Agencia RBS

A tradicional procissão de São Cristóvão acontece no próximo domingo (27) em Passo Fundo, no norte do Estado. A expectativa é de que cerca de 5 mil fiéis participem da carreata que homenageia agricultores e motoristas.

Organizada pela Paróquia São Cristóvão, a festa deve durar cinco horas. Equipes de voluntários se dividem entre os preparativos espirituais, sociais e festivos, conta o pároco Vanderlei Bervian.

— Já separamos os voluntários em quatro grupos: quem organiza a procissão, a parte litúrgica, o churrasco e a cozinha. Vamos durante a semana nesta organização, para estar tudo pronto no domingo — disse o padre.

Programação especial

Benção dos motoristas é ponto alto da celebração. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Já a partir de quinta-feira (24), a paróquia inicia o tríduo de preparação para a festa, com missão e bênçãos.

Quinta-feira (24): missa às 19h30min, com tema "Juntos celebramos o Jubileu", e benção com chás e sementes.

missa às 19h30min, com tema "Juntos celebramos o Jubileu", e benção com chás e sementes. Sexta-feira (25): missa às 19h30min, com tema "A esperança não nos decepciona", e benção das chaves e da carteira de trabalho.

missa às 19h30min, com tema "A esperança não nos decepciona", e benção das chaves e da carteira de trabalho. Sábado (26): missa às 18h, com tema "Somos peregrinos da esperança", e benção das famílias.

No domingo, as festividades começam cedo, com a procissão tomando ruas e avenidas da cidade.

7h30min: início da carreata, partindo do bairro Boqueirão.

início da carreata, partindo do bairro Boqueirão. 8h: na Paróquia, início das bênçãos dos veículos.

na Paróquia, início das bênçãos dos veículos. 10h: missa especial na Igreja Matriz.

missa especial na Igreja Matriz. 10h30min: retirada do churrasco, cuca e maionese no salão paroquial.

Depois da missa, haverá a entrega do churrasco da Festa de São Cristóvão. O valor dos cartões é de R$ 130, com direito a dois quilos de carne. É possível comer no local, ou levar para casa.

Alterações no trânsito para a procissão

A procissão continua com seu tradicional percurso: saída do bairro Boqueirão, seguindo pelas avenidas Brasil e Sete de Setembro e, posteriormente, pela Presidente Vargas.

Haverá alteração no sistema de semáforos para facilitar o fluxo de veículos. São eles:

Estará em amarelo piscante o sistema que compreende o trajeto principal da procissão na Avenida Brasil, a partir da Frederico Graeff até a Teixeira Soares.

o sistema que compreende o na Avenida Brasil, a partir da Frederico Graeff até a Teixeira Soares. Entre a Avenida Brasil e a Rua Sete de Setembro , semáforo estará em funcionamento normal, porém com uma faixa "siga livre" para conversão à direita na Sete de Setembro, para atender à procissão motorizada.

, semáforo estará em funcionamento normal, porém com uma faixa "siga livre" para conversão à direita na Sete de Setembro, para atender à procissão motorizada. Na Presidente Vargas , todos os cruzamentos semaforizados estarão em amarelo piscante.

, todos os cruzamentos semaforizados estarão em amarelo piscante. Cruzamentos da Avenida Presidente Vargas estarão bloqueados nos canteiros centrais, com algumas exceções que servirão de travessia de um lado para o outro: Presidente Vargas com a Padre Valentin; Presidente Vargas com a Duque de Caxias; Presidente Vargas com a Aspirante Genner; e Presidente Vargas com Albino Lazaretti.