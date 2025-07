Polícia flagra 23 mil metros quadrados de desmatamento em pedreira do norte do RS

Mais de 23 mil metros quadrados de desmatamento ilegal foram flagrados em uma pedreira de Passo Fundo , no norte do RS, na quarta-feira (2). A destruição da vegetação nativa atingiu uma Área de Preservação Permanente (APP) no interior do município.

Conforme o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3º BABM), no local foi constatada a supressão de Mata Atlântica . Com o apoio de imagens aéreas obtidas por drone , a equipe identificou três áreas de desmatamento na mesma propriedade.

De acordo com a Brigada Militar, as intervenções ocorreram em desacordo com a licença ambiental apresentada. O proprietário detinha uma licença para explorar minério no terreno, mas não apresentou autorização para as outras intervenções.