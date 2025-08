"PlacaLovers": gaúcho viraliza nas redes sociais ao lavar placas de trânsito

Vídeos são publicados em perfil no Instagram. Iago Custódio / Divulgação

Pincel, borrifador, produtos de limpeza, pano de microfibra e um celular: foi com esses equipamentos que Iago Custódio, 28 anos, viralizou nas redes sociais ao lavar placas de trânsito em rodovias do Rio Grande do Sul. Em menos de um mês, os vídeos somam quase 10 milhões de visualizações.

Morador de Três Palmeiras, município de 4,7 mil habitantes do norte gaúcho, Iago é dono de uma estética automotiva e administra um perfil onde compartilha os registros das lavagens com 130 mil seguidores — alguns se autodenominam "PlacaLovers".

— No primeiro dia de perfil, a gente tinha 10 seguidores. No segundo, a gente teve 30, se eu não me engano. No terceiro dia, a gente já tava com 31 mil seguidores. Então foi uma explosão, uma proporção muito gigante — disse Iago ao g1.

Nas últimas três semanas, Iago lavou mais de 20 placas. Além de Três Palmeiras, ele passou com suas esponjas e detergente pelas cidades gaúchas de Nonoai e Erechim, e até algumas regiões de SC.

— Estive visitando familiares no fim de semana em Santa Catarina, gravei umas placas por lá também. E por onde a gente passa e vê uma placa suja, a gente está lavando — contou ele, bem-humorado.

Cada limpeza leva entre 10 e 20 minutos. O homem lava e a esposa é responsável pela gravação, quando tem disponibilidade. Em geral, publicam um vídeo por dia.

"Além de gerar conteúdo, está prestando um bom serviço à sociedade", avaliou um seguidor. "É muito satisfatório ver esses vídeos, dá uma paz na alma", escreveu outro.

O sucesso do projeto já atrai parcerias e faz o novo influenciador pensar grande. Em tom de brincadeira, ele ambiciona que o perfil seja maior que páginas voltadas à divulgação de notícias de famosos.

— A meta é no mínimo um milhão, dois milhões (de seguidores). Por que não sonhar? Vamos seguir firme. Enquanto tiver placa suja pelo Brasil a gente vai estar lavando — disse Iago.

O rosto por trás da iniciativa permanece em segredo. Mas quem acompanha o perfil terá data para desvendá-lo: em setembro, Iago estará em Brasília, a convite de uma empresa parceira, para participar da limpeza de um avião em exposição.

O que diz a lei sobre a prática?

Limpeza de placas trata-se de prestação de serviço voluntário em benefício da coletividade, diz o Dnit. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Segundo o artigo 82 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) explica que a conservação (lavagem) e a manutenção preventiva e corretiva são responsabilidade do órgão/entidade com a circunscrição sob a rodovia.